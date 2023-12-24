Егоров: производство кино станет точкой роста для Тамбовской области

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Производство кино является ещё одной “точкой роста” для региона, сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.Заявление прозвучало на открытии Дней Тамбовской области на международной выставке-форуме "Россия"."Сохранившиеся в наших городах памятники архитектуры позволяют воссоздать атмосферу старины - и с нашей стороны было бы непростительно не использовать такую возможность для развития", - подчеркнул Егоров.По словам главы региона, в Тамбовской области создана кинокомиссия, задача которой - стимулировать развитие отрасли в регионе, взаимодействовать с производителями фильмов и сериалов."Мы будем рады видеть производителей кино, сериалов, клипов на Тамбовской земле. Чтобы работать было комфортнее, помимо потрясающей природы мы предлагаем систему рибейтов - когда кинокомпаниям из бюджета возвращается часть расходов, понесённых во время съёмок в регионе", - заявил Егоров.Губернатор подчеркнул, что области такая система тоже выгодна: и с точки зрения притока средств в экономику, и с точки зрения дополнительных налоговых поступлений, и в плане имиджа."Определённые успехи в этом направлении уже есть: в области снимается сериал “Купцы и дети”, у нас снимали сериал “Экстрим”, – сообщил Егоров.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Выставка "Россия". Тамбовская область. День региона
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Производство кино является ещёодной “точкой роста” для региона, сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.
Заявление прозвучало на открытии Дней Тамбовской области на международной выставке-форуме "Россия".
«
"Сохранившиеся в наших городах памятники архитектуры позволяют воссоздать атмосферу старины - и с нашей стороны было бы непростительно не использовать такую возможность для развития", - подчеркнул Егоров.
По словам главы региона, в Тамбовской области создана кинокомиссия, задача которой - стимулировать развитие отрасли в регионе, взаимодействовать с производителями фильмов и сериалов.
"Мы будем рады видеть производителей кино, сериалов, клипов на Тамбовской земле. Чтобы работать было комфортнее, помимо потрясающей природы мы предлагаем систему рибейтов - когда кинокомпаниям из бюджета возвращается часть расходов, понесённых во время съёмок в регионе", - заявил Егоров.
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Губернатор подчеркнул, что области такая система тоже выгодна: и с точки зрения притока средств в экономику, и с точки зрения дополнительных налоговых поступлений, и в плане имиджа.
"Определённые успехи в этом направлении уже есть: в области снимается сериал “Купцы и дети”, у нас снимали сериал “Экстрим”, – сообщил Егоров.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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