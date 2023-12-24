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США препятствуют миру в Палестине, связав руки ООН, заявил МИД Ирана

США препятствуют миру в Палестине, связав руки ООН, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 24.12.2023

США препятствуют миру в Палестине, связав руки ООН, заявил МИД Ирана

Соединенные Штаты препятствуют установлению режима прекращения огня в Газе, "связав руки" международному сообществу, в частности ООН, Израиль продолжит военные... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T16:18

2023-12-24T16:18

2023-12-24T16:28

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 24 дек – РИА Новости. Соединенные Штаты препятствуют установлению режима прекращения огня в Газе, "связав руки" международному сообществу, в частности ООН, Израиль продолжит военные действия против палестинцев в Газе, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. "По поводу перемирия: мы в Иране приложили усилия, чтобы международные организации установили режим прекращения огня в Газе в самое ближайшее время. Но, к сожалению, эти организации не сумели выполнить эту задачу. В ООН США обладают правом вето и этим правом Вашингтон освободил руки Израилю в продолжении военных действий в Газе", - сказал он. Он также подчеркнул, что Иран с самого начала конфликта в Газе находится в тесном контакте с властями Катара по вопросу установления режима прекращения огня в Палестине. "Ситуация очевидна. Израиль настроен на продолжение ракетных атак по Газе, и пока Тель-Авив уверен, что война в Газе не завершена. Я, конечно, не могу предсказать, будет ли установлен режим прекращения огня или нет, но, на мой взгляд, сейчас все страны мира, за исключением США и Израиля, стремятся установить перемирие в Палестине. Однако Вашингтон, как обладатель права вето, связал международному сообществу руки в решении этого вопроса", - сказал он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,2 тысячи человек, ранены более 53,6 тысячи. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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в мире, израиль, иран, палестина, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году