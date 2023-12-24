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Карасин прокомментировал притязания США на континентальный шельф в Арктике
Карасин прокомментировал притязания США на континентальный шельф в Арктике - РИА Новости, 24.12.2023
Карасин прокомментировал притязания США на континентальный шельф в Арктике
Россия принимает все необходимые меры для соблюдения наших национальных интересов в Арктике, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T20:22
2023-12-24T20:22
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Россия принимает все необходимые меры для соблюдения наших национальных интересов в Арктике, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Определенные США границы их расширенного континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией, следует из пояснения госдепартамента. Американские власти ранее на этой неделе опубликовали официальные карты расширенного континентального шельфа, который начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов."Все меры, которые необходимы для наших национальных интересов в этой географической зоне, мы принимали и будем принимать дальше", - сказал сенатор, отвечая на вопрос агентства, не несут ли притязания США на континентальный шельф в Арктике угрозу России.Карасин также отметил, что "все эти заявления (госдепартамента) ровным счетом ничего не стоят, потому что в этом агрессивная сущность США, которая проявляется уже более 200 лет".По словам законодателя, Доктрина Монро действует уже на северных территориях. "К этому надо относиться спокойно", - считает политик
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арктика, сша, россия, в мире, григорий карасин, совет федерации рф
Арктика, США, Россия, В мире, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ
Карасин прокомментировал притязания США на континентальный шельф в Арктике
Карасин: РФ примет меры для соблюдения нацинтересов по вопросу шельфа в Арктике
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Россия принимает все необходимые меры для соблюдения наших национальных интересов в Арктике, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Определенные США
границы их расширенного континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой
и Японией
, следует из пояснения госдепартамента. Американские власти ранее на этой неделе опубликовали официальные карты расширенного континентального шельфа, который начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море
, Тихом океане
, двух участков Мексиканского залива
и у Марианских островов.
"Все меры, которые необходимы для наших национальных интересов в этой географической зоне, мы принимали и будем принимать дальше", - сказал сенатор, отвечая на вопрос агентства, не несут ли притязания США на континентальный шельф в Арктике угрозу России.
Карасин также отметил, что "все эти заявления (госдепартамента) ровным счетом ничего не стоят, потому что в этом агрессивная сущность США, которая проявляется уже более 200 лет".
По словам законодателя, Доктрина Монро действует уже на северных территориях. "К этому надо относиться спокойно", - считает политик
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