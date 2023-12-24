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Самбисты Приамурья покажут мастер-классы спортсменам и тренерам из ДНР - РИА Новости, 24.12.2023
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Амурская область
Амурская область
 
09:50 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/sambo-1917731913.html
Самбисты Приамурья покажут мастер-классы спортсменам и тренерам из ДНР
Самбисты Приамурья покажут мастер-классы спортсменам и тренерам из ДНР - РИА Новости, 24.12.2023
Самбисты Приамурья покажут мастер-классы спортсменам и тренерам из ДНР
Губернатор Приамурья Василий Орлов поучаствовал в открытии нового бойцовского зала в школе подшефного Амвросиевского района ДНР, а также предложил организовать... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T09:50
2023-12-24T09:50
амурская область
амурская область
донецкая народная республика
амвросиевка
василий орлов (губернатор)
самбо
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поучаствовал в открытии нового бойцовского зала в школе подшефного Амвросиевского района ДНР, а также предложил организовать мастер-классы для самбистов в Амурской области, сообщает пресс-служба региона. Приамурье участвовало в обновлении бойцовского зала: там заменили кровлю, окна и двери, отремонтировали стены, потолок и пол зала, а также душевые и раздевалки, закупили необходимый спортинвентарь. Во время визита в подшефный район глава региона отметил, что много ребят смогут развивать здесь свои таланты. "В Амурской области сильная школа самбо. У нас есть чемпионы мира. Мы обязательно организуем поездку спортсменов и тренеров из Амвросиевского района к нам, чтобы наши мастера провели тренировки и мастер – классы. Опыт подобных визитов у нас уже есть, к нам приезжали учителя школ, дети, занимающиеся творчеством. Это демонстрирует, то что наше сотрудничество с Амвросиевским районом шире, чем просто помощь в ремонте зданий или дорог", - сказал Орлов. В обновленном зале будут тренироваться не только школьники, но и ребята в рамках партийного проекта "Единой России" "Zа самбо". В 2024 году Приамурье продолжит помогать Амвросиевскому району. В плане - отремонтировать пять школ, детский сад, библиотеку, колледж, сделать освещение, установить школьные остановки и дорожные знаки, а также завершить благоустройство центральной площади им. Ленина в Амвросиевке. Глава Приамурья подчеркнул, что особый акцент делается на ремонте учреждений для детей. "Наша главная задача – воспитать правильно детей, от этого зависит наше будущее", - сказал Орлов.
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амурская область, донецкая народная республика, амвросиевка, василий орлов (губернатор), самбо
Амурская область, Амурская область, Донецкая Народная Республика, Амвросиевка, Василий Орлов (губернатор), Самбо

Самбисты Приамурья покажут мастер-классы спортсменам и тренерам из ДНР

© Фото : Правительство Амурской областиГубернатор Амурской области во время посещения борцовского зала в амвросиевской школе №6
Губернатор Амурской области во время посещения борцовского зала в амвросиевской школе №6 - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© Фото : Правительство Амурской области
Губернатор Амурской области во время посещения борцовского зала в амвросиевской школе №6
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поучаствовал в открытии нового бойцовского зала в школе подшефного Амвросиевского района ДНР, а также предложил организовать мастер-классы для самбистов в Амурской области, сообщает пресс-служба региона.
Приамурье участвовало в обновлении бойцовского зала: там заменили кровлю, окна и двери, отремонтировали стены, потолок и пол зала, а также душевые и раздевалки, закупили необходимый спортинвентарь. Во время визита в подшефный район глава региона отметил, что много ребят смогут развивать здесь свои таланты.
«
"В Амурской области сильная школа самбо. У нас есть чемпионы мира. Мы обязательно организуем поездку спортсменов и тренеров из Амвросиевского района к нам, чтобы наши мастера провели тренировки и мастер – классы. Опыт подобных визитов у нас уже есть, к нам приезжали учителя школ, дети, занимающиеся творчеством. Это демонстрирует, то что наше сотрудничество с Амвросиевским районом шире, чем просто помощь в ремонте зданий или дорог", - сказал Орлов.
В обновленном зале будут тренироваться не только школьники, но и ребята в рамках партийного проекта "Единой России" "Zа самбо".
В 2024 году Приамурье продолжит помогать Амвросиевскому району. В плане - отремонтировать пять школ, детский сад, библиотеку, колледж, сделать освещение, установить школьные остановки и дорожные знаки, а также завершить благоустройство центральной площади им. Ленина в Амвросиевке. Глава Приамурья подчеркнул, что особый акцент делается на ремонте учреждений для детей.
"Наша главная задача – воспитать правильно детей, от этого зависит наше будущее", - сказал Орлов.
© Фото : Правительство Амурской областиБорцовский зал в Амвросиевской школе №6 в Амурской области
Борцовский зал в Амвросиевской школе №6 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© Фото : Правительство Амурской области
Борцовский зал в Амвросиевской школе №6 в Амурской области
 
Амурская областьАмурская областьДонецкая Народная РеспубликаАмвросиевкаВасилий Орлов (губернатор)Самбо
 
 
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