Самбисты Приамурья покажут мастер-классы спортсменам и тренерам из ДНР
© Фото : Правительство Амурской областиГубернатор Амурской области во время посещения борцовского зала в амвросиевской школе №6
Губернатор Амурской области во время посещения борцовского зала в амвросиевской школе №6
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поучаствовал в открытии нового бойцовского зала в школе подшефного Амвросиевского района ДНР, а также предложил организовать мастер-классы для самбистов в Амурской области, сообщает пресс-служба региона.
Приамурье участвовало в обновлении бойцовского зала: там заменили кровлю, окна и двери, отремонтировали стены, потолок и пол зала, а также душевые и раздевалки, закупили необходимый спортинвентарь. Во время визита в подшефный район глава региона отметил, что много ребят смогут развивать здесь свои таланты.
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"В Амурской области сильная школа самбо. У нас есть чемпионы мира. Мы обязательно организуем поездку спортсменов и тренеров из Амвросиевского района к нам, чтобы наши мастера провели тренировки и мастер – классы. Опыт подобных визитов у нас уже есть, к нам приезжали учителя школ, дети, занимающиеся творчеством. Это демонстрирует, то что наше сотрудничество с Амвросиевским районом шире, чем просто помощь в ремонте зданий или дорог", - сказал Орлов.
В обновленном зале будут тренироваться не только школьники, но и ребята в рамках партийного проекта "Единой России" "Zа самбо".
В 2024 году Приамурье продолжит помогать Амвросиевскому району. В плане - отремонтировать пять школ, детский сад, библиотеку, колледж, сделать освещение, установить школьные остановки и дорожные знаки, а также завершить благоустройство центральной площади им. Ленина в Амвросиевке. Глава Приамурья подчеркнул, что особый акцент делается на ремонте учреждений для детей.
"Наша главная задача – воспитать правильно детей, от этого зависит наше будущее", - сказал Орлов.