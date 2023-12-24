https://ria.ru/20231224/sambo-1917731913.html

Самбисты Приамурья покажут мастер-классы спортсменам и тренерам из ДНР

Самбисты Приамурья покажут мастер-классы спортсменам и тренерам из ДНР - РИА Новости, 24.12.2023

Самбисты Приамурья покажут мастер-классы спортсменам и тренерам из ДНР

Губернатор Приамурья Василий Орлов поучаствовал в открытии нового бойцовского зала в школе подшефного Амвросиевского района ДНР, а также предложил организовать... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T09:50

2023-12-24T09:50

2023-12-24T09:50

амурская область

амурская область

донецкая народная республика

амвросиевка

василий орлов (губернатор)

самбо

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поучаствовал в открытии нового бойцовского зала в школе подшефного Амвросиевского района ДНР, а также предложил организовать мастер-классы для самбистов в Амурской области, сообщает пресс-служба региона. Приамурье участвовало в обновлении бойцовского зала: там заменили кровлю, окна и двери, отремонтировали стены, потолок и пол зала, а также душевые и раздевалки, закупили необходимый спортинвентарь. Во время визита в подшефный район глава региона отметил, что много ребят смогут развивать здесь свои таланты. "В Амурской области сильная школа самбо. У нас есть чемпионы мира. Мы обязательно организуем поездку спортсменов и тренеров из Амвросиевского района к нам, чтобы наши мастера провели тренировки и мастер – классы. Опыт подобных визитов у нас уже есть, к нам приезжали учителя школ, дети, занимающиеся творчеством. Это демонстрирует, то что наше сотрудничество с Амвросиевским районом шире, чем просто помощь в ремонте зданий или дорог", - сказал Орлов. В обновленном зале будут тренироваться не только школьники, но и ребята в рамках партийного проекта "Единой России" "Zа самбо". В 2024 году Приамурье продолжит помогать Амвросиевскому району. В плане - отремонтировать пять школ, детский сад, библиотеку, колледж, сделать освещение, установить школьные остановки и дорожные знаки, а также завершить благоустройство центральной площади им. Ленина в Амвросиевке. Глава Приамурья подчеркнул, что особый акцент делается на ремонте учреждений для детей. "Наша главная задача – воспитать правильно детей, от этого зависит наше будущее", - сказал Орлов.

амурская область

донецкая народная республика

амвросиевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

амурская область, донецкая народная республика, амвросиевка, василий орлов (губернатор), самбо