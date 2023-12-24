https://ria.ru/20231224/putin-1917745846.html
Цена визитки Путина перед аукционом в Петербурге достигла 200 тысяч рублей
Цена визитки Путина перед аукционом в Петербурге достигла 200 тысяч рублей - РИА Новости, 24.12.2023
Цена визитки Путина перед аукционом в Петербурге достигла 200 тысяч рублей
Максимальная ставка за визитную карточку президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы,... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T12:06
2023-12-24T12:06
2023-12-24T12:06
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Максимальная ставка за визитную карточку президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы, которую продают на торгах в Санкт-Петербурге, в воскресенье за 5 часов до проведения электронного аукциона составляет 200 тысяч рублей, сообщается на сайте аукционной площадки. На аукцион, который состоится 24 декабря в 17.00 мск, выставлена визитная карточка Путина в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. Несколько телефонных номеров на этой визитке написаны рукой Путина, уточняется в карточке лота. В субботу неделей ранее максимальная ставка составляла 2,8 тысячи рублей при стартовой цене в 1 тысячу рублей, в понедельник максимальная ставка составляла уже 120 тысяч рублей. "Лидирующая ставка 200 000 рублей", - указывается в карточке лота. Это не первый случай, когда визитки Путина выставляются на продажу. Так, в октябре 2019 года на одном из профильных интернет-ресурсов на продажу за 2 миллиона рублей была выставлена визитная карточка времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. В этой должности Путин работал с 1991 по 1996 год. На том же сайте ранее за 950 тысяч рублей выставлялся и "стопроцентный оригинал" визитки Путина времен его работы в Ленинградском горсовете.
https://ria.ru/20231223/putin-1917686138.html
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общество, экономика, санкт-петербург, россия, владимир путин
Общество, Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин
Цена визитки Путина перед аукционом в Петербурге достигла 200 тысяч рублей
Ставка за визитку Путина 1990-х годов достигла 200 тысяч рублей перед аукционом