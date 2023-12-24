https://ria.ru/20231224/peterburg-1917775013.html

В Петербурге заложили камень в основание будущего разводного моста

В Петербурге заложили камень в основание будущего разводного моста - РИА Новости, 24.12.2023

В Петербурге заложили камень в основание будущего разводного моста

Закладной камень на месте строительства Большого Смоленского моста установили в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T16:28

2023-12-24T16:28

2023-12-24T16:57

санкт-петербург

александр беглов

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Закладной камень на месте строительства Большого Смоленского моста установили в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Церемония открытия закладного камня состоялась на Октябрьской набережной. Закладной камень установлен в основание будущей девятой опоры моста. "Сегодня для нашего города очень важный день. Мы закладываем камень в строительство нового Большого Смоленского моста. Сорок лет в Санкт-Петербурге не строились разводные мосты. По поручению президента мы начинаем эту стройку. Восемьсот тысяч жителей ждут этого моста… Мост технологически хорошо продуман – шесть полос движения, трамвайное движение, велосипедная дорожка, пешеходная дорожка", - сказал на церемонии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он поблагодарил проектировщиков и строителей. "Мост сохранит петербургские архитектурные традиции. У наших строителей большой опыт строительства переправ", - сказал губернатор, отметив, что проектная документация готова. В настоящее время на площадке проводится вынос коммуникаций, организованы места для приема строительных материалов. Большой Смоленский мост будет 20-м разводным в Петербурге. Он предусмотрен Генеральным планом и концепцией развития транспортной системы города, спроектирован в петербургских традициях и органично впишется в существующий архитектурный облик города. Новый разводной мост соединит берега Невы на самом большом промежутке в городе - между Володарским мостом и мостом Александра Невского. К улично-дорожной сети его подключат через развязки – на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом. Проектом предусмотрено шесть полос движения автотранспорта (по три в каждую сторону), в центре - два полотна для движения трамваев. С одной стороны моста будет пешеходная дорожка, с другой – велосипедная. Из шести полос две предусмотрены для пассажирского автотранспорта, четыре – для автомобилей. Разводной пролет – двукрылый. В сведенном положении высота центральной части моста над водой составит 15 метров. Ширина судоходного пролета - 60 метров. Протяженность новой переправы составит порядка 1,6 километра, ширина – 38 метров.

https://ria.ru/20231223/peterburg-1917671920.html

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санкт-петербург, александр беглов, общество