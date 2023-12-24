https://ria.ru/20231224/peterburg-1917748338.html

В Петербурге подростки напали на дворников-мигрантов

В Петербурге подростки напали на дворников-мигрантов - РИА Новости, 24.12.2023

В Петербурге подростки напали на дворников-мигрантов

Полиция Санкт-Петербурга задержала двух шестнадцатилетних подростков по подозрению в нападениях на дворников, среди которых преобладали граждане ближнего... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T12:26

2023-12-24T12:26

2023-12-24T12:26

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала двух шестнадцатилетних подростков по подозрению в нападениях на дворников, среди которых преобладали граждане ближнего зарубежья, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. Кае информирует ведомство, в декабре сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму обнаружили в интернете видеозаписи с нападениями на людей. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве. "Двадцать третьего декабря…. по подозрению в совершении данных преступлений задержаны двое 16-летних подростков. Они полностью изобличены в пяти нападениях, совершенных с 15 по 20 декабря, при этом все пострадавшие работают в коммунальной службе дворниками, две женщины и трое мужчин", - говорится в сообщении. Как уточняют в полиции, четверо потерпевших являются гражданами государств ближнего зарубежья.

https://ria.ru/20231220/migranty-1917019880.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург