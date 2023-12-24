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В Петербурге подростки напали на дворников-мигрантов
В Петербурге подростки напали на дворников-мигрантов - РИА Новости, 24.12.2023
В Петербурге подростки напали на дворников-мигрантов
Полиция Санкт-Петербурга задержала двух шестнадцатилетних подростков по подозрению в нападениях на дворников, среди которых преобладали граждане ближнего... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T12:26
2023-12-24T12:26
2023-12-24T12:26
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала двух шестнадцатилетних подростков по подозрению в нападениях на дворников, среди которых преобладали граждане ближнего зарубежья, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. Кае информирует ведомство, в декабре сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму обнаружили в интернете видеозаписи с нападениями на людей. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве. "Двадцать третьего декабря…. по подозрению в совершении данных преступлений задержаны двое 16-летних подростков. Они полностью изобличены в пяти нападениях, совершенных с 15 по 20 декабря, при этом все пострадавшие работают в коммунальной службе дворниками, две женщины и трое мужчин", - говорится в сообщении. Как уточняют в полиции, четверо потерпевших являются гражданами государств ближнего зарубежья.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге подростки напали на дворников-мигрантов
В Петербурге задержали двух подростков за нападение на дворников-мигрантов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости.
Полиция Санкт-Петербурга задержала двух шестнадцатилетних подростков по подозрению в нападениях на дворников, среди которых преобладали граждане ближнего зарубежья, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале
.
Кае информирует ведомство, в декабре сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму обнаружили в интернете видеозаписи с нападениями на людей. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве.
"Двадцать третьего декабря…. по подозрению в совершении данных преступлений задержаны двое 16-летних подростков. Они полностью изобличены в пяти нападениях, совершенных с 15 по 20 декабря, при этом все пострадавшие работают в коммунальной службе дворниками, две женщины и трое мужчин", - говорится в сообщении.
Как уточняют в полиции, четверо потерпевших являются гражданами государств ближнего зарубежья.
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