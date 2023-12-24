https://ria.ru/20231224/partii-1917763175.html

"Новые люди" объединились с Партией роста

"Новые люди" объединились с Партией роста - РИА Новости, 24.12.2023

"Новые люди" объединились с Партией роста

"Новые люди" (НЛ) и Партия роста решили объединиться и выдвинуть общего кандидата на выборы президента России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T14:46

2023-12-24T14:46

2023-12-24T16:18

партия роста

политика

борис титов

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

выборы президента россии — 2024

совет федерации рф

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. "Новые люди" (НЛ) и Партия роста решили объединиться и выдвинуть общего кандидата на выборы президента России, передает корреспондент РИА Новости.Так, лидер "Новых людей" Алексей Нечаев и председатель Партии роста Борис Титов подписали соглашение о слиянии на съезде НЛ."Мы объединились командами, сегодня объединяемся и партиями. По итогам летних кампаний, осенних выборов мы решили, что будем идти вместе, продолжать движение объединения. Мы вместе выдвинем кандидата на выборы и подпишем соглашение о том, что идем в более глубокое объединение", — заявил Титов.В тексте подписанного документа, копия которого оказалась в распоряжении агентства, говорится, что партии договорились об объединении "с учетом общности политических платформ и идеологий <...>" и намерены совместно продвигать и реализовывать идеи, которые "сделают Россию свободной, независимой, сильной и богатой страной".Кроме того, на предстоящих выборах президента России политформирования будет представлять единый кандидат, которого выдвинет партия "Новая люди", следует из соглашения.В свою очередь, предвыборный съезд фракции НЛ предложил вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.Как уточнили в пресс-службе Партии роста, члены политсовета согласились с необходимостью будущего слияния под условным названием "Новые люди. Рост".Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.На этой неделе документы для регистрации в качестве кандидата сдал действующий глава государства Владимир Путин. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец. Теперь ему предстоит собрать не менее 300 тысяч подписей россиян, с 27 декабря по 31 января их нужно представить в ЦИК. Комиссия проверит подписи и в течение десяти дней примет решение о регистрации.

https://ria.ru/20231223/pamfilova-1917642959.html

https://ria.ru/20231223/kandidat-1917659390.html

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партия роста, политика, борис титов, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), совет федерации рф, россия, владимир путин, госдума рф, владислав даванков