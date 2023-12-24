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"Новые люди" объединились с Партией роста - РИА Новости, 24.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
14:46 24.12.2023 (обновлено: 16:18 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/partii-1917763175.html
"Новые люди" объединились с Партией роста
"Новые люди" объединились с Партией роста - РИА Новости, 24.12.2023
"Новые люди" объединились с Партией роста
"Новые люди" (НЛ) и Партия роста решили объединиться и выдвинуть общего кандидата на выборы президента России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T14:46
2023-12-24T16:18
партия роста
политика
борис титов
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
выборы президента россии — 2024
совет федерации рф
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. "Новые люди" (НЛ) и Партия роста решили объединиться и выдвинуть общего кандидата на выборы президента России, передает корреспондент РИА Новости.Так, лидер "Новых людей" Алексей Нечаев и председатель Партии роста Борис Титов подписали соглашение о слиянии на съезде НЛ."Мы объединились командами, сегодня объединяемся и партиями. По итогам летних кампаний, осенних выборов мы решили, что будем идти вместе, продолжать движение объединения. Мы вместе выдвинем кандидата на выборы и подпишем соглашение о том, что идем в более глубокое объединение", — заявил Титов.В тексте подписанного документа, копия которого оказалась в распоряжении агентства, говорится, что партии договорились об объединении "с учетом общности политических платформ и идеологий &lt;...&gt;" и намерены совместно продвигать и реализовывать идеи, которые "сделают Россию свободной, независимой, сильной и богатой страной".Кроме того, на предстоящих выборах президента России политформирования будет представлять единый кандидат, которого выдвинет партия "Новая люди", следует из соглашения.В свою очередь, предвыборный съезд фракции НЛ предложил вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.Как уточнили в пресс-службе Партии роста, члены политсовета согласились с необходимостью будущего слияния под условным названием "Новые люди. Рост".Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.На этой неделе документы для регистрации в качестве кандидата сдал действующий глава государства Владимир Путин. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец. Теперь ему предстоит собрать не менее 300 тысяч подписей россиян, с 27 декабря по 31 января их нужно представить в ЦИК. Комиссия проверит подписи и в течение десяти дней примет решение о регистрации.
https://ria.ru/20231223/pamfilova-1917642959.html
https://ria.ru/20231223/kandidat-1917659390.html
https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html
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партия роста, политика, борис титов, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), совет федерации рф, россия, владимир путин, госдума рф, владислав даванков
Партия Роста, Политика, Борис Титов, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Выборы президента России — 2024, Совет Федерации РФ, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Владислав Даванков
"Новые люди" объединились с Партией роста

"Новые люди" и Партия роста сообщили об объединении

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСъезд партии "Новые люди"
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Съезд партии "Новые люди". Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. "Новые люди" (НЛ) и Партия роста решили объединиться и выдвинуть общего кандидата на выборы президента России, передает корреспондент РИА Новости.
Так, лидер "Новых людей" Алексей Нечаев и председатель Партии роста Борис Титов подписали соглашение о слиянии на съезде НЛ.
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"Мы объединились командами, сегодня объединяемся и партиями. По итогам летних кампаний, осенних выборов мы решили, что будем идти вместе, продолжать движение объединения. Мы вместе выдвинем кандидата на выборы и подпишем соглашение о том, что идем в более глубокое объединение", — заявил Титов.
В тексте подписанного документа, копия которого оказалась в распоряжении агентства, говорится, что партии договорились об объединении "с учетом общности политических платформ и идеологий <...>" и намерены совместно продвигать и реализовывать идеи, которые "сделают Россию свободной, независимой, сильной и богатой страной".
Кроме того, на предстоящих выборах президента России политформирования будет представлять единый кандидат, которого выдвинет партия "Новая люди", следует из соглашения.
В свою очередь, предвыборный съезд фракции НЛ предложил вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.
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Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
На этой неделе документы для регистрации в качестве кандидата сдал действующий глава государства Владимир Путин. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец. Теперь ему предстоит собрать не менее 300 тысяч подписей россиян, с 27 декабря по 31 января их нужно представить в ЦИК. Комиссия проверит подписи и в течение десяти дней примет решение о регистрации.
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Выборы президента России — 2024Партия РостаПолитикаБорис ТитовАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Совет Федерации РФРоссияВладимир ПутинГосдума РФВладислав Даванков
 
 
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