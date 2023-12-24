https://ria.ru/20231224/otel-1917566322.html

Названа стоимость отелей на Новый год в популярных у туристов городах

Названа стоимость отелей на Новый год в популярных у туристов городах - РИА Новости, 24.12.2023

Названа стоимость отелей на Новый год в популярных у туристов городах

Эксперты назвали стоимость отелей на новогодние каникулы в популярных у туристов российских городах, сообщает "Яндекс. Путешествия". РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T02:11

2023-12-24T02:11

2023-12-24T02:11

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Эксперты назвали стоимость отелей на новогодние каникулы в популярных у туристов российских городах, сообщает "Яндекс. Путешествия".Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований пользователей на период с 25 декабря 2023 по 7 января 2024.Оказалось, что в зимние каникулы туристы проводят в гостинице примерно три дня. Больше всего бронирований – в Москве и Санкт-Петербурге. Средняя стоимость ночи там – 8150 и 7,5 тысячи рублей соответственно. Сочи – на третьем месте, но ночь пребывания там стоит в среднем 12,7 тысячи рублей.Сутки пребывания в Казани обойдутся в среднем в 9,8 тысячи рублей, в Нижнем Новгороде – в 8850, а в Ярославле – в девять тысяч рублей.Гостиницы Краснодара и Екатеринбурга – одни из самых недорогих в списке популярных турнаправлений: путешественники платят там за ночь около 6,5 тысячи рублей.В десятку самых востребованных маршрутов на каникулы также вошли Калининград и Геленджик. Там за ночь в отеле пользователи заплатят в среднем десять и 8,3 тысячи рублей соответственно.

https://ria.ru/20231222/tury-1917559987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, коммерческая недвижимость, москва, санкт-петербург, сочи, новый год