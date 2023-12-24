https://ria.ru/20231224/otel-1917566322.html
Названа стоимость отелей на Новый год в популярных у туристов городах
Названа стоимость отелей на Новый год в популярных у туристов городах - РИА Новости, 24.12.2023
Названа стоимость отелей на Новый год в популярных у туристов городах
Эксперты назвали стоимость отелей на новогодние каникулы в популярных у туристов российских городах, сообщает "Яндекс. Путешествия". РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T02:11
2023-12-24T02:11
2023-12-24T02:11
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Эксперты назвали стоимость отелей на новогодние каникулы в популярных у туристов российских городах, сообщает "Яндекс. Путешествия".Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований пользователей на период с 25 декабря 2023 по 7 января 2024.Оказалось, что в зимние каникулы туристы проводят в гостинице примерно три дня. Больше всего бронирований – в Москве и Санкт-Петербурге. Средняя стоимость ночи там – 8150 и 7,5 тысячи рублей соответственно. Сочи – на третьем месте, но ночь пребывания там стоит в среднем 12,7 тысячи рублей.Сутки пребывания в Казани обойдутся в среднем в 9,8 тысячи рублей, в Нижнем Новгороде – в 8850, а в Ярославле – в девять тысяч рублей.Гостиницы Краснодара и Екатеринбурга – одни из самых недорогих в списке популярных турнаправлений: путешественники платят там за ночь около 6,5 тысячи рублей.В десятку самых востребованных маршрутов на каникулы также вошли Калининград и Геленджик. Там за ночь в отеле пользователи заплатят в среднем десять и 8,3 тысячи рублей соответственно.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, коммерческая недвижимость, москва, санкт-петербург, сочи, новый год
Туризм, Новости - Туризм, Коммерческая недвижимость, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новый год
Названа стоимость отелей на Новый год в популярных у туристов городах
Эксперты назвали две столицы и Сочи самыми популярными у туристов городами