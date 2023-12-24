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В Петербурге курьер попал в больницу с травмами головы после нападения - РИА Новости, 24.12.2023
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21:37 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/izbienie-1917807134.html
В Петербурге курьер попал в больницу с травмами головы после нападения
В Петербурге курьер попал в больницу с травмами головы после нападения - РИА Новости, 24.12.2023
В Петербурге курьер попал в больницу с травмами головы после нападения
Полиция Петербурга ищет группу молодых людей, напавших на курьера службы доставки, который попал в больницу с травмами головы, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T21:37
2023-12-24T21:37
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Полиция Петербурга ищет группу молодых людей, напавших на курьера службы доставки, который попал в больницу с травмами головы, сообщила РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ. "Двадцать четвертого декабря в 16.01 в полицию Московского района поступило сообщение от мужчины, пострадавшего от нападения группы молодых людей у дома 47 корпус 5 по Витебскому проспекту. Потерпевший, работающий курьером службы доставки, сообщил полицейским, что у парадной дома по данному адресу несколько молодых людей распылили ему в лицо газ и избили, после чего скрылись", - рассказал собеседник агентства. По его словам, потерпевший, который живет в поселке Александровская Пушкинского района Петербурга, госпитализирован с травмами головы. Полиция проводит проверку, ведется поиск подозреваемых в нападении на курьера.
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происшествия, санкт-петербург, россия, александровское
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александровское
В Петербурге курьер попал в больницу с травмами головы после нападения

В Петербурге после госпитализации курьера с травмами головы ищут нападавших

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Полиция Петербурга ищет группу молодых людей, напавших на курьера службы доставки, который попал в больницу с травмами головы, сообщила РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
"Двадцать четвертого декабря в 16.01 в полицию Московского района поступило сообщение от мужчины, пострадавшего от нападения группы молодых людей у дома 47 корпус 5 по Витебскому проспекту. Потерпевший, работающий курьером службы доставки, сообщил полицейским, что у парадной дома по данному адресу несколько молодых людей распылили ему в лицо газ и избили, после чего скрылись", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, потерпевший, который живет в поселке Александровская Пушкинского района Петербурга, госпитализирован с травмами головы.
Полиция проводит проверку, ведется поиск подозреваемых в нападении на курьера.
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