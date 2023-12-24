https://ria.ru/20231224/izbienie-1917807134.html

В Петербурге курьер попал в больницу с травмами головы после нападения

В Петербурге курьер попал в больницу с травмами головы после нападения - РИА Новости, 24.12.2023

В Петербурге курьер попал в больницу с травмами головы после нападения

Полиция Петербурга ищет группу молодых людей, напавших на курьера службы доставки, который попал в больницу с травмами головы, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T21:37

2023-12-24T21:37

2023-12-24T21:37

происшествия

санкт-петербург

россия

александровское

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Полиция Петербурга ищет группу молодых людей, напавших на курьера службы доставки, который попал в больницу с травмами головы, сообщила РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ. "Двадцать четвертого декабря в 16.01 в полицию Московского района поступило сообщение от мужчины, пострадавшего от нападения группы молодых людей у дома 47 корпус 5 по Витебскому проспекту. Потерпевший, работающий курьером службы доставки, сообщил полицейским, что у парадной дома по данному адресу несколько молодых людей распылили ему в лицо газ и избили, после чего скрылись", - рассказал собеседник агентства. По его словам, потерпевший, который живет в поселке Александровская Пушкинского района Петербурга, госпитализирован с травмами головы. Полиция проводит проверку, ведется поиск подозреваемых в нападении на курьера.

https://ria.ru/20231201/kurer-1913278141.html

санкт-петербург

россия

александровское

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происшествия, санкт-петербург, россия, александровское