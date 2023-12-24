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Во Франции призвали уничтожить ЕС после нового решения фон дер Ляйен - РИА Новости, 24.12.2023
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02:55 24.12.2023 (обновлено: 04:10 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/ek-1917715224.html
Во Франции призвали уничтожить ЕС после нового решения фон дер Ляйен
Во Франции призвали уничтожить ЕС после нового решения фон дер Ляйен - РИА Новости, 24.12.2023
Во Франции призвали уничтожить ЕС после нового решения фон дер Ляйен
Торговая политика, которую проводит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, губительна для Франции, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты"... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T02:55
2023-12-24T04:10
в мире
франция
кения
урсула фон дер ляйен
флориан филиппо
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Торговая политика, которую проводит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, губительна для Франции, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."ЕС нас убивает! 18 декабря Урсула с гордостью объявила, что подписывает новое соглашение о свободной торговле ЕС, на этот раз с Кенией. &lt;...&gt; ЕС хочет нашей смерти! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!" — призвал политик. По его словам, сельскохозяйственный сектор Франции находится под угрозой из-за "взрывного экспорта" цветов из Кении, которые на французском рынке будут стоить в разы дешевле, чем местные растения. Это, заключил Филиппо, поставит сельское хозяйство страны "на колени".Ранее политик отметил, что членство Франции в Евросоюзе разорительно для Парижа из-за неразумных трат на поддержку Киева.
https://ria.ru/20231223/orban-1917653441.html
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в мире, франция, кения, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Франция, Кения, Урсула фон дер Ляйен, Флориан Филиппо, Еврокомиссия, Евросоюз
Во Франции призвали уничтожить ЕС после нового решения фон дер Ляйен

Филиппо заявил, что торговая политика фон дер Ляйен ведет Францию к катастрофе

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Торговая политика, которую проводит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, губительна для Франции, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«
"ЕС нас убивает! 18 декабря Урсула с гордостью объявила, что подписывает новое соглашение о свободной торговле ЕС, на этот раз с Кенией. <...> ЕС хочет нашей смерти! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!" — призвал политик.
По его словам, сельскохозяйственный сектор Франции находится под угрозой из-за "взрывного экспорта" цветов из Кении, которые на французском рынке будут стоить в разы дешевле, чем местные растения. Это, заключил Филиппо, поставит сельское хозяйство страны "на колени".
Ранее политик отметил, что членство Франции в Евросоюзе разорительно для Парижа из-за неразумных трат на поддержку Киева.
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В миреФранцияКенияУрсула фон дер ЛяйенФлориан ФилиппоЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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