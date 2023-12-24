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Во Франции призвали уничтожить ЕС после нового решения фон дер Ляйен

Во Франции призвали уничтожить ЕС после нового решения фон дер Ляйен - РИА Новости, 24.12.2023

Во Франции призвали уничтожить ЕС после нового решения фон дер Ляйен

Торговая политика, которую проводит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, губительна для Франции, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты"... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T02:55

2023-12-24T02:55

2023-12-24T04:10

в мире

франция

кения

урсула фон дер ляйен

флориан филиппо

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Торговая политика, которую проводит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, губительна для Франции, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."ЕС нас убивает! 18 декабря Урсула с гордостью объявила, что подписывает новое соглашение о свободной торговле ЕС, на этот раз с Кенией. <...> ЕС хочет нашей смерти! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!" — призвал политик. По его словам, сельскохозяйственный сектор Франции находится под угрозой из-за "взрывного экспорта" цветов из Кении, которые на французском рынке будут стоить в разы дешевле, чем местные растения. Это, заключил Филиппо, поставит сельское хозяйство страны "на колени".Ранее политик отметил, что членство Франции в Евросоюзе разорительно для Парижа из-за неразумных трат на поддержку Киева.

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в мире, франция, кения, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, еврокомиссия, евросоюз