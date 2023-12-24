https://ria.ru/20231224/davankov-1917786078.html

Биография Владислава Даванкова

Биография Владислава Даванкова - РИА Новости, 24.12.2023

Биография Владислава Даванкова

Заместитель председателя Госдумы Владислав Андреевич Даванков родился 25 февраля 1984 года в Смоленске. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T18:03

2023-12-24T18:03

2023-12-24T18:03

справки

владислав даванков

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Заместитель председателя Госдумы Владислав Андреевич Даванков родился 25 февраля 1984 года в Смоленске. В 2002 году окончил колледж экономики и права, в 2006 году — исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. В 2014 году окончил Московскую школу управления "Сколково", в 2023 году — Высшую школу государственного управления ("Школа губернаторов"). Кандидат социологических наук (2008). В 14 лет Владислав Даванков открыл свой первый бизнес — он основал с друзьями первый в Смоленске компьютерный клуб. В студенческие годы подрабатывал курьером и агентом по недвижимости. Свою профессиональную деятельность Даванков начал в научно-производственной компании Faberlic. В 2013 году занял должность вице-президента Faberlic. Под его руководством компания увеличила продажи в три раза за 2,5 года. В 2017 году стал генеральным директором благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны России". Организация поддерживала школьников, мечтающих создать собственное дело. В 2018-2021 годах был заместителем генерального директора автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей". Запустил на этой платформе 12 масштабных конкурсов. Они были направлены на создание социальных лифтов для россиян. Среди них конкурс "Моя страна — моя Россия", "Профстажировки 2.0", всероссийский конкурс "Цифровой прорыв". В 2020 году Владислав Даванков принял участие в создании политической партии "Новые люди", в которой координировал работу региональных отделений. В 2021 году был избран депутатом Государственной Думы России 8-го созыва по спискам партии "Новые люди". 12 октября 2021 года Владислав Даванков был избран заместителем председателя Госдумы. В июне 2023 года Владислав Даванков был выдвинут кандидатом в мэры Москвы от партии "Новые люди". На прошедших в сентябре выборах он получил 5,34% голосов избирателей. 24 декабря 2023 года Владислав Даванков был выдвинут единым кандидатом на президентских выборах от политических объединений "Партия роста" и "Новые люди", которые в этот же день объявили о своем слиянии. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, благодарностью президента Российской Федерации (2019).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, владислав даванков