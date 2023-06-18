https://ria.ru/20230618/vybory-1879003037.html

"Новые люди" выдвинули Даванкова на выборы мэра Москвы

"Новые люди" выдвинули Даванкова на выборы мэра Москвы - РИА Новости, 18.06.2023

"Новые люди" выдвинули Даванкова на выборы мэра Москвы

"Новые люди" выдвинули вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова на выборы мэра Москвы от партии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T16:02

2023-06-18T16:02

2023-06-18T16:51

политика

москва

госдума рф

московская городская дума

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Новые люди" выдвинули вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова на выборы мэра Москвы от партии, передает корреспондент РИА Новости.Соответствующее решение было принято на конференции московского отделения партии в воскресенье.Об этом объявил глава парии Алексей Нечаев."Я уверен, что Владислав вместе с нашей московской командой за этот период компании нанесут городу в любом случае пользу, которую невозможно будет отменить", - сказал он."У нас скоро откроется наш штаб, где мы будем нашей такой командой собираться и генерить идеи, выходить оттуда к людям... Он откроется первого июля... Он будет открыт почти круглосуточно", - сказала секретарь московского отделения партии Новые люди Анна Трофименко.Ранее, 7 июня, Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. В течение 30 дней со дня публикации начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.

https://ria.ru/20230614/sobyanin-1878070871.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, москва, госдума рф, московская городская дума, алексей нечаев (лидер партии "новые люди")