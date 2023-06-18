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"Новые люди" выдвинули Даванкова на выборы мэра Москвы - РИА Новости, 18.06.2023
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16:02 18.06.2023 (обновлено: 16:51 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/vybory-1879003037.html
"Новые люди" выдвинули Даванкова на выборы мэра Москвы
"Новые люди" выдвинули Даванкова на выборы мэра Москвы - РИА Новости, 18.06.2023
"Новые люди" выдвинули Даванкова на выборы мэра Москвы
"Новые люди" выдвинули вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова на выборы мэра Москвы от партии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T16:02
2023-06-18T16:51
политика
москва
госдума рф
московская городская дума
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Новые люди" выдвинули вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова на выборы мэра Москвы от партии, передает корреспондент РИА Новости.Соответствующее решение было принято на конференции московского отделения партии в воскресенье.Об этом объявил глава парии Алексей Нечаев."Я уверен, что Владислав вместе с нашей московской командой за этот период компании нанесут городу в любом случае пользу, которую невозможно будет отменить", - сказал он."У нас скоро откроется наш штаб, где мы будем нашей такой командой собираться и генерить идеи, выходить оттуда к людям... Он откроется первого июля... Он будет открыт почти круглосуточно", - сказала секретарь московского отделения партии Новые люди Анна Трофименко.Ранее, 7 июня, Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. В течение 30 дней со дня публикации начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.
https://ria.ru/20230614/sobyanin-1878070871.html
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политика, москва, госдума рф, московская городская дума, алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
Политика, Москва, Госдума РФ, Московская городская дума, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")
"Новые люди" выдвинули Даванкова на выборы мэра Москвы

Партия "Новые люди" выдвинула вице-спикера Госдумы Даванкова на выборы мэра Москвы

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладислав Даванков
Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владислав Даванков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Новые люди" выдвинули вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова на выборы мэра Москвы от партии, передает корреспондент РИА Новости.
Соответствующее решение было принято на конференции московского отделения партии в воскресенье.
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Об этом объявил глава парии Алексей Нечаев.
«
"Я уверен, что Владислав вместе с нашей московской командой за этот период компании нанесут городу в любом случае пользу, которую невозможно будет отменить", - сказал он.
«
"У нас скоро откроется наш штаб, где мы будем нашей такой командой собираться и генерить идеи, выходить оттуда к людям... Он откроется первого июля... Он будет открыт почти круглосуточно", - сказала секретарь московского отделения партии Новые люди Анна Трофименко.
Ранее, 7 июня, Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. В течение 30 дней со дня публикации начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.
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