https://ria.ru/20231224/avariya-1917811313.html
В Петербурге авария с лесовозом блокировала движение по внешнему кольцу
В Петербурге авария с лесовозом блокировала движение по внешнему кольцу - РИА Новости, 24.12.2023
В Петербурге авария с лесовозом блокировала движение по внешнему кольцу
Движение на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге в районе Кронштадта перекрыто из-за ДТП с лесовозом, сообщает дирекция комплекса защитных сооружений... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T22:31
2023-12-24T22:31
2023-12-24T22:31
происшествия
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кронштадт
кад
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Движение на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге в районе Кронштадта перекрыто из-за ДТП с лесовозом, сообщает дирекция комплекса защитных сооружений города. "(В воскресенье - ред.) 24 декабря около 20.00 по мск на 126-м километре внешнего кольца Финской стороны на транспортной развязке "Котлин" произошло ДТП с участием лесовоза. Движение по внешнему кольцу КАД полностью блокировано", - говорится в сообщении. Как сообщает "Организатор перевозок", в связи с транспортным затором на КАД у съезда в Кронштадт приостановлено движение автобусных маршрутов №101, 101Э, 207, 215.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, санкт-петербург, кронштадт, кад
Происшествия, Санкт-Петербург, Кронштадт, КАД
В Петербурге авария с лесовозом блокировала движение по внешнему кольцу
В Петербурге авария с лесовозом блокировала движение по внешнему кольцу КАД