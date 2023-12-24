https://ria.ru/20231224/avariya-1917811313.html

В Петербурге авария с лесовозом блокировала движение по внешнему кольцу

В Петербурге авария с лесовозом блокировала движение по внешнему кольцу - РИА Новости, 24.12.2023

В Петербурге авария с лесовозом блокировала движение по внешнему кольцу

Движение на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге в районе Кронштадта перекрыто из-за ДТП с лесовозом, сообщает дирекция комплекса защитных сооружений... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T22:31

2023-12-24T22:31

2023-12-24T22:31

происшествия

санкт-петербург

кронштадт

кад

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Движение на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге в районе Кронштадта перекрыто из-за ДТП с лесовозом, сообщает дирекция комплекса защитных сооружений города. "(В воскресенье - ред.) 24 декабря около 20.00 по мск на 126-м километре внешнего кольца Финской стороны на транспортной развязке "Котлин" произошло ДТП с участием лесовоза. Движение по внешнему кольцу КАД полностью блокировано", - говорится в сообщении. Как сообщает "Организатор перевозок", в связи с транспортным затором на КАД у съезда в Кронштадт приостановлено движение автобусных маршрутов №101, 101Э, 207, 215.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

санкт-петербург

кронштадт

кад

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происшествия, санкт-петербург, кронштадт, кад