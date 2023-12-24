https://ria.ru/20231224/arktika-1917800289.html

В ГД назвали одностороннее расширение границ США в Арктике недопустимым

В ГД назвали одностороннее расширение границ США в Арктике недопустимым - РИА Новости, 24.12.2023

В ГД назвали одностороннее расширение границ США в Арктике недопустимым

Расширение США собственной части континентального шельфа в Арктике недопустимо и может привести к усилению напряженности, заявил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T20:29

2023-12-24T20:29

2023-12-24T22:12

сша

госдума рф

арктика

николай харитонов

кпрф

оон

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917802240_0:24:3600:2048_1920x0_80_0_0_915ce68df07a2fd8d2703b0189955f07.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Расширение США собственной части континентального шельфа в Арктике недопустимо и может привести к усилению напряженности, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов (КПРФ)."Расширение границ в Арктике в одностороннем порядке недопустимо и только может привести к усилению напряженности. Необходимо прежде всего доказать геологическую принадлежность этих территорий так, как в свое время это сделала Россия", — отметил он.Парламентарий напомнил, что тогда под воду спускался научный аппарат, который проводил исследования недр. В итоге удалось собрать большую доказательную базу, и заявку России на шельф рассматривала подкомиссия ООН. "США же не ратифицировали Конвенцию по морскому праву", — добавил Харитонов.Ранее в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепа сообщило, что США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. Как утверждают в ведомстве, определенные границы "не создают территориальных споров с Россией", но потребуют урегулирования с Канадой и Японией.При этом, по данным издания, Соединенные Штаты хотят за счет расширения шельфа получить доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей. Там также находятся месторождения нефти и газа.Как отмечал президент Владимир Путин, освоение Арктического региона — один из основных приоритетов России. По его словам, именно там активно реализуются масштабные инвестиционные проекты, такие как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк".В свою очередь, начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов заявлял, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает военную инфраструктуру. При этом Россия разместила там свои войска не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути и реализации проектов в области разведки и добычи природных ресурсов, пояснил он.

https://ria.ru/20231207/arktika-1914329473.html

https://ria.ru/20231208/arktika-1914486628.html

сша

арктика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, госдума рф, арктика, николай харитонов, кпрф, оон, россия, в мире, владимир путин, валерий герасимов