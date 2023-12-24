https://ria.ru/20231224/arktika-1917800289.html
В ГД назвали одностороннее расширение границ США в Арктике недопустимым
В ГД назвали одностороннее расширение границ США в Арктике недопустимым - РИА Новости, 24.12.2023
В ГД назвали одностороннее расширение границ США в Арктике недопустимым
Расширение США собственной части континентального шельфа в Арктике недопустимо и может привести к усилению напряженности, заявил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T20:29
2023-12-24T20:29
2023-12-24T22:12
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Расширение США собственной части континентального шельфа в Арктике недопустимо и может привести к усилению напряженности, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов (КПРФ)."Расширение границ в Арктике в одностороннем порядке недопустимо и только может привести к усилению напряженности. Необходимо прежде всего доказать геологическую принадлежность этих территорий так, как в свое время это сделала Россия", — отметил он.Парламентарий напомнил, что тогда под воду спускался научный аппарат, который проводил исследования недр. В итоге удалось собрать большую доказательную базу, и заявку России на шельф рассматривала подкомиссия ООН. "США же не ратифицировали Конвенцию по морскому праву", — добавил Харитонов.Ранее в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепа сообщило, что США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. Как утверждают в ведомстве, определенные границы "не создают территориальных споров с Россией", но потребуют урегулирования с Канадой и Японией.При этом, по данным издания, Соединенные Штаты хотят за счет расширения шельфа получить доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей. Там также находятся месторождения нефти и газа.Как отмечал президент Владимир Путин, освоение Арктического региона — один из основных приоритетов России. По его словам, именно там активно реализуются масштабные инвестиционные проекты, такие как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк".В свою очередь, начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов заявлял, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает военную инфраструктуру. При этом Россия разместила там свои войска не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути и реализации проектов в области разведки и добычи природных ресурсов, пояснил он.
https://ria.ru/20231207/arktika-1914329473.html
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сша, госдума рф, арктика, николай харитонов, кпрф, оон, россия, в мире, владимир путин, валерий герасимов
США, Госдума РФ, Арктика, Николай Харитонов, КПРФ, ООН, Россия, В мире, Владимир Путин, Валерий Герасимов
В ГД назвали одностороннее расширение границ США в Арктике недопустимым
Глава комитета ГД Харитонов назвал расширение границ США в Арктике недопустимым
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Расширение США собственной части континентального шельфа в Арктике недопустимо и может привести к усилению напряженности, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов (КПРФ).
"Расширение границ в Арктике в одностороннем порядке недопустимо и только может привести к усилению напряженности. Необходимо прежде всего доказать геологическую принадлежность этих территорий так, как в свое время это сделала Россия
", — отметил он.
Парламентарий напомнил, что тогда под воду спускался научный аппарат, который проводил исследования недр. В итоге удалось собрать большую доказательную базу, и заявку России на шельф рассматривала подкомиссия ООН
.
"США же не ратифицировали Конвенцию по морскому праву", — добавил Харитонов.
Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, которую Россия ратифицировала в 1997 году, дает морским государствам право устанавливать исключительную экономическую зону шириной 200 миль от береговой черты. В случае продолжения шельфа за пределы этих границ страна может расширить свою границу до 350 миль. В этих пределах государство получает контроль над ресурсами, в том числе и нефтегазовыми. США эту конвенцию так и не ратифицировали. При этом в 2021 году Джо Байден заявил, что его страна будет соблюдать положения документа, несмотря на то, что не является его стороной.
Ранее в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепа сообщило, что США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. Как утверждают в ведомстве, определенные границы "не создают территориальных споров с Россией", но потребуют урегулирования с Канадой и Японией.
При этом, по данным издания, Соединенные Штаты хотят за счет расширения шельфа получить доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей. Там также находятся месторождения нефти и газа.
Главком ВМФ заявил, что США считают деятельность России в Арктике вызовом
Как отмечал президент Владимир Путин
, освоение Арктического региона — один из основных приоритетов России. По его словам, именно там активно реализуются масштабные инвестиционные проекты, такие как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк".
В свою очередь, начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов заявлял, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает военную инфраструктуру. При этом Россия разместила там свои войска не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути и реализации проектов в области разведки и добычи природных ресурсов, пояснил он.
Ниже нуля: США готовы начать войну с Россией в Арктике в любой момент