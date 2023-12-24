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Сенатор отреагировал на притязания США на континентальный шельф в Арктике - РИА Новости, 24.12.2023
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20:09 24.12.2023 (обновлено: 21:34 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/arktika-1917799085.html
Сенатор отреагировал на притязания США на континентальный шельф в Арктике
Сенатор отреагировал на притязания США на континентальный шельф в Арктике - РИА Новости, 24.12.2023
Сенатор отреагировал на притязания США на континентальный шельф в Арктике
США рассматривают Россию как своего главного противника в Арктике, наша страна проводит линию поведения с опорой на свои национальные интересы, сказал РИА... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T20:09
2023-12-24T21:34
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сша
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. США рассматривают Россию как своего главного противника в Арктике, наша страна проводит линию поведения с опорой на свои национальные интересы, сказал РИА Новости замглавы экономического комитета Совфеда Константин Долгов.Определенные США границы их расширенного континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией, следует из пояснения госдепартамента. Американские власти ранее на этой неделе опубликовали официальные карты расширенного континентального шельфа, который начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов."Вся политика США в Арктике направлена против нас, военная, экономическая. Конечно, подобные односторонние действия (Вашингтона) ничего хорошего в себе не несут. США считают себя не связанными никакими международными документами", - сказал сенатор.При этом он отметил, что Россия, в свою очередь, также укрепляет свои позиции в обороне, экономической сфере. Долгов полагает, что такие шаги Вашингтона требуют нашей поведенческой линии "с опорой на собственные интересы".Парламентарий также напомнил, что Россия ранее уже подала заявку по континентальному шельфу в соответствующую комиссию ООН. Однако американцы решили просто "застолбить" свои интересы."Мы не рассматриваем Арктику как зону наших монопольных интересов. Но с учетом национальных интересов страны. Россия предпочитает, конечно, развивать сотрудничество в Арктике", - отметил политик. Однако, усилиями Запада "на сегодняшний день такое сотрудничество сведено на нет", заключил Долгов.
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арктика, россия, сша, в мире, константин долгов, совет федерации рф, оон
Арктика, Россия, США, В мире, Константин Долгов, Совет Федерации РФ, ООН
Сенатор отреагировал на притязания США на континентальный шельф в Арктике

Сенатор Долгов назвал США главным конкурентом РФ в Арктике

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. США рассматривают Россию как своего главного противника в Арктике, наша страна проводит линию поведения с опорой на свои национальные интересы, сказал РИА Новости замглавы экономического комитета Совфеда Константин Долгов.
Определенные США границы их расширенного континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией, следует из пояснения госдепартамента. Американские власти ранее на этой неделе опубликовали официальные карты расширенного континентального шельфа, который начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов.
Территориальные претензии США в Мировом океане
Инфографика
"Вся политика США в Арктике направлена против нас, военная, экономическая. Конечно, подобные односторонние действия (Вашингтона) ничего хорошего в себе не несут. США считают себя не связанными никакими международными документами", - сказал сенатор.
При этом он отметил, что Россия, в свою очередь, также укрепляет свои позиции в обороне, экономической сфере. Долгов полагает, что такие шаги Вашингтона требуют нашей поведенческой линии "с опорой на собственные интересы".
Парламентарий также напомнил, что Россия ранее уже подала заявку по континентальному шельфу в соответствующую комиссию ООН. Однако американцы решили просто "застолбить" свои интересы.
"Мы не рассматриваем Арктику как зону наших монопольных интересов. Но с учетом национальных интересов страны. Россия предпочитает, конечно, развивать сотрудничество в Арктике", - отметил политик. Однако, усилиями Запада "на сегодняшний день такое сотрудничество сведено на нет", заключил Долгов.
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Вчера, 20:22
 
АрктикаРоссияСШАВ миреКонстантин ДолговСовет Федерации РФООН
 
 
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