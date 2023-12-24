https://ria.ru/20231224/antibiotik-1917736707.html

В Японии объяснили прекращение продаж популярного антибиотика

В Японии объяснили прекращение продаж популярного антибиотика - РИА Новости, 24.12.2023

В Японии объяснили прекращение продаж популярного антибиотика

Решение японской фармакологической компании Astellas о прекращении продаж антибиотика джозамицина (вильпрафена) не только в России, но и на мировом рынке было... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T10:35

2023-12-24T10:35

2023-12-24T13:23

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россия

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антибиотики

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ТОКИО, 24 дек — РИА Новости. Решение японской фармакологической компании Astellas о прекращении продаж антибиотика джозамицина (вильпрафена) не только в России, но и на мировом рынке было принято еще в 2020 году и никак не связано с ситуацией вокруг Украины, в том же 2020-м после согласования с компанией извещение об этом выпустил и российский Минздрав, заявил РИА Новости представитель пресс-службы компании Astellas. К тому же не все виды вильпрафена прекратят выпускаться в продажу в 2024 году. Остатков антибиотика с действующим веществом джозамицин в медицинских организациях хватит примерно на полгода, при этом он может быть заменен на препараты азитромицин и кларитромицин, перебоев с которыми нет, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Ранее издание РБК сообщило, что фармкомпания Astellas решила вывести антибиотик "Вильпрафен" (джозамицин) с российского рынка. "Есть несколько разновидностей вильпрафена, в зависимости от которых отличаются сроки, когда будут прекращены поставки. Например, вильпрафен в таблетках, покрытых оболочкой, и в виде суспензии — их регистрация будет прекращена в 2024 году. Месяц не указан. Еще одна форма — диспергирируемая (растворимая) таблетка "Вильпрафен солютаб". Его регистрация закончится в 2026 году. То есть по этому препарату есть еще два года", — сказал представитель компании. Он рассказал о том, что решение прекратить продажи этого антибиотика касается не только России, но и всего глобального рынка и связано не с геополитической ситуацией, а с оптимизацией инвестиций компании. "Джозамицин (вильпрафен) — это же очень старое лекарство, мы его очень давно продаем. Сейчас Astellas концентрируется на противоопухолевых (противораковых) препаратах, клеточной терапии и других передовых видах лечения. Поэтому постоянно делаются ревью с пересмотром по поводу того, куда сейчас лучше концентрированно инвестировать деньги. В ревью глобального бизнеса от 2020 года было написано, что компания прекращает продажи джозамицина (вильпрафена) в мире, на глобальном рынке. Компания Astellas в 2020 году приняла решение о прекращении продаж джозамицина (вильпрафена) в мире, но не сразу прекратила, а обсудила это с российским Минздравом, и результатом этого стало оповещение от Минздрава, что прекращение продаж будет происходить в два этапа по трем видам — в 2024 и в 2026 годах. Поэтому очень странно, что эта тема возникла сейчас", — сказал представитель компании. Он отметил, что решение заранее согласовано с российским Минздравом для того, чтобы не пострадали пациенты и было время найти замену. В компании с удивлением восприняли то, что пик интереса к вопросу в СМИ возник только сейчас. "Мы знаем, что появилась информация в прессе. Уточнил у пресс-службы на месте, они несколько удивлены, так как никаких запросов (от СМИ. — Прим. ред.) к ним не поступало, но информация в СМИ появилась. Дело в том, что так как речь идет о лекарстве, мы не можем внезапно сказать: "Так, все, мы заканчиваем", потому что если так резко прекратить продажи, то пострадают пациенты", — сказал он. По его словам, "Министерство здравоохранения России 28 декабря 2020 года в отношении вильпрафена в таблетках, покрытых оболочкой, и в виде суспензии, а 31 марта 2023 года в отношении диспергирируемых таблеток в соответствии с местными законами и регулированием известило об этом решении и о том, что соответственно в 2024 и 2026 годах их регистрация будет прекращена". "Astellas приняла решение прекратить продажу джозамицина (международное название вильпрафена) на российском и мировом рынках. Что касается России, то этот вопрос обсуждался с российским министерством здравоохранения", — сказал собеседник агентства. Представитель компании на вопрос РИА Новости подчеркнул, что решение не связано с ситуацией на Украине, оно принято и согласовано с Минздравом России уже давно. "Мы не можем вдруг сказать, что прекращаем продажи. Но это все было уже достаточно давно, так как уже в 2020 году это обсуждалось, и 28 декабря 2020 года российское министерство здравоохранения известило о решении, что на эти лекарства регистрация будет прекращена в 2024 и 2026 годах. А до этого времени надо будет подготовить замену, это будет период подготовки. И это решение не имеет отношения к ситуации на Украине. Уже в 2020 году же об этом говорили. Сейчас просто был период подготовки к этому", — отметил представитель Astellas.

https://ria.ru/20231214/nauka-1915573380.html

https://ria.ru/20231129/bakterii-1912451098.html

https://ria.ru/20231123/sanprosvet-1910748929.html

https://ria.ru/20230907/mikrobiom-1894576099.html

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Ольга Фомченкова

япония, россия, в мире, антибиотики