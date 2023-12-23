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Явлинский не будет участвовать в выборах президента, сообщили в "Яблоке" - РИА Новости, 23.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:48 23.12.2023 (обновлено: 15:08 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/yabloko-1917656871.html
Явлинский не будет участвовать в выборах президента, сообщили в "Яблоке"
Явлинский не будет участвовать в выборах президента, сообщили в "Яблоке" - РИА Новости, 23.12.2023
Явлинский не будет участвовать в выборах президента, сообщили в "Яблоке"
Политик Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах президента в 2024 году, сообщила пресс-служба партии "Яблоко". РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T14:48
2023-12-23T15:08
политика
яблоко
выборы президента россии — 2024
россия
григорий явлинский
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Политик Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах президента в 2024 году, сообщила пресс-служба партии "Яблоко".Ранее лидер "Яблока" сообщал, что пойдет на выборы, если россияне инициативно соберут 10 миллионов подписей за его выдвижение."Вероятно, Григорий Алексеевич не будет участвовать", - сообщили в пресс-службе партии "Яблоко".На вопрос, сколько подписей собрано на сегодня, в пресс-службе сообщили, что у партии нет точных цифр, поскольку это общественный сбор, но, по разным оценкам, число подписей достигает до 1 миллиона 300 тысяч.При этом, в партии отметили, что сбор не приостановлен."Мы сами не собирали подписи, к нам поступали подписи от граждан. Если они продолжат подписи приносить, мы их будем принимать, это не в наших силах остановить его, потому что это не наш сбор", - сообщили в пресс-службе.Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.
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политика, яблоко, россия, григорий явлинский
Политика, Яблоко, Выборы президента России — 2024, Россия, Григорий Явлинский
Явлинский не будет участвовать в выборах президента, сообщили в "Яблоке"

"Яблоко": Явлинский не будет участвовать в выборах президента РФ в 2024 году

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПредседатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский
Председатель Федерального политического комитета партии Яблоко Григорий Явлинский - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Политик Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах президента в 2024 году, сообщила пресс-служба партии "Яблоко".
Ранее лидер "Яблока" сообщал, что пойдет на выборы, если россияне инициативно соберут 10 миллионов подписей за его выдвижение.
«
"Вероятно, Григорий Алексеевич не будет участвовать", - сообщили в пресс-службе партии "Яблоко".
На вопрос, сколько подписей собрано на сегодня, в пресс-службе сообщили, что у партии нет точных цифр, поскольку это общественный сбор, но, по разным оценкам, число подписей достигает до 1 миллиона 300 тысяч.
При этом, в партии отметили, что сбор не приостановлен.
"Мы сами не собирали подписи, к нам поступали подписи от граждан. Если они продолжат подписи приносить, мы их будем принимать, это не в наших силах остановить его, потому что это не наш сбор", - сообщили в пресс-службе.
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.
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