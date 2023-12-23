https://ria.ru/20231223/vzryvy-1917708992.html

В Днепропетровской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ

В Днепропетровской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 23.12.2023

В Днепропетровской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ

Взрывы снова прогремели в субботу в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T23:35

2023-12-23T23:35

2023-12-23T23:37

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в субботу в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее в субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге и Днепропетровске на фоне воздушных тревог. "Взрывы в Кривом Роге", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Днепропетровской области звучал с 20.13 по 22.38 мск. По данным карты, на данный момент воздушная тревога звучит в Винницкой и Черкасской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html

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