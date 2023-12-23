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В Днепропетровской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 23.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:35 23.12.2023 (обновлено: 23:37 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/vzryvy-1917708992.html
В Днепропетровской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
В Днепропетровской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 23.12.2023
В Днепропетровской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
Взрывы снова прогремели в субботу в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T23:35
2023-12-23T23:37
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
кривой рог
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в субботу в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее в субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге и Днепропетровске на фоне воздушных тревог. "Взрывы в Кривом Роге", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Днепропетровской области звучал с 20.13 по 22.38 мск. По данным карты, на данный момент воздушная тревога звучит в Винницкой и Черкасской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html
днепропетровская область
украина
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в мире, днепропетровская область, украина, кривой рог, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Кривой Рог, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ

Страна.ua: в городе Кривой рог в Днепропетровской области прогремели взрывы

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в субботу в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее в субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге и Днепропетровске на фоне воздушных тревог.
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"Взрывы в Кривом Роге", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Днепропетровской области звучал с 20.13 по 22.38 мск.
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По данным карты, на данный момент воздушная тревога звучит в Винницкой и Черкасской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:03
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаКривой РогВооруженные силы Украины
 
 
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