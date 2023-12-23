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Стартовал сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента

Стартовал сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента - РИА Новости, 23.12.2023

Стартовал сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента

Сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента РФ стартует в субботу, сообщили в штабе кандидата. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T00:08

2023-12-23T00:08

2023-12-23T00:08

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента РФ стартует в субботу, сообщили в штабе кандидата. Как рассказала сопредседатель избирательного штаба, главврач Московской городской больницы №52, герой труда Марьяна Лысенко, сбор стартует 23 декабря и будет продолжаться до конца января. В избирательном штабе Путина в Москве, который открылся в Гостином дворе, прошли обучение волонтеры, которые будут собирать подписи в своих регионах, их консультировали юристы штаба. В частности, им рассказывали о возможных нарушениях, которые могут возникнуть при сборе подписей, и о том, как этого избежать. Собирать подписи будут не только в региональных штабах за поддержку Путина, но и в отделениях Народного фронта в субъектах. Президентское движение организует сбор во всех 89 регионах России, где штабы будут работать даже в выходные. По словам главы исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, для удобства граждан, желающих подписаться за Путина, они опубликуют в соцсетях график приема подписей, контактные данные штабов, чтобы не было очередей. Всего в сборе будут участвовать более 1000 волонтеров движения. Рассказывая о планах начать сбор подписей, Кузнецов предположил, что нужное число подписных листов за Путина будет собрано в течение недели. О готовности собирать подписи в поддержку Путина сообщали и в "Единой России". Для этого, по словам руководителя Центрального исполкома партии Александра Сидякина, будет задействована вся инфраструктура партии в регионах, а также проведено обучение сборщиков подписей. Кроме того, в сборе подписей в поддержку Путина будет участвовать "Справедливая Россия". Об этом РИА Новости сообщал лидер партии Сергей Миронов. По его словам, партия планирует выбрать несколько субъектов РФ, где и будет собирать подписи за кандидата. Глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря. Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231222/vybory-1917495622.html

https://ria.ru/20231222/kharitonov-1917464887.html

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россия, москва, политика, владимир путин, михаил кузнецов (экс-губернатор), марьяна лысенко, единая россия, справедливая россия