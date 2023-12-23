https://ria.ru/20231223/vsu-1917707972.html

"За два года". В США забили тревогу из-за критического положения ВСУ

"За два года". В США забили тревогу из-за критического положения ВСУ - РИА Новости, 23.12.2023

"За два года". В США забили тревогу из-за критического положения ВСУ

пишет MWM. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T23:07

2023-12-23T23:07

2023-12-23T23:07

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

нато

москва

сергей шойгу

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. ВСУ столкнулись с острой нехваткой боеприпасов, которую не могут восполнить страны НАТО, пишет MWM."Темпы расходования боеприпасов на Украине значительно превысили производственные возможности западных союзников", — говорится в материале.Отмечается, что критическое истощение запасов в странах НАТО создало очень серьезные проблемы. Перенаправка американских боеприпасов в Израиль только усугубила ситуацию, а сами вооруженные силы США в результате испытывают все более острый дефицит некоторых категорий вооружений.При этом автор статьи добавил, что российские фронтовые части оснащены еще лучше, чем в начале военного конфликта. Он пояснил, что Москва значительно увеличивает объемы производства собственного оборонного сектора."Пока остается неясным, удастся ли выйти из тупика, в который зашел сенат США по вопросу утверждения нового пакета финансовой помощи Украине, <...>, но даже при наличии финансирования возможности его использования для закупки боеприпасов остаются ограниченными из-за истощения запасов за последние два года", — резюмируется в статье.Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.

https://ria.ru/20231223/vsu-1917693066.html

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украина, вооруженные силы украины, нато, москва, сергей шойгу