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"За два года". В США забили тревогу из-за критического положения ВСУ - РИА Новости, 23.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:07 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/vsu-1917707972.html
"За два года". В США забили тревогу из-за критического положения ВСУ
"За два года". В США забили тревогу из-за критического положения ВСУ - РИА Новости, 23.12.2023
"За два года". В США забили тревогу из-за критического положения ВСУ
пишет MWM. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T23:07
2023-12-23T23:07
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
нато
москва
сергей шойгу
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. ВСУ столкнулись с острой нехваткой боеприпасов, которую не могут восполнить страны НАТО, пишет MWM."Темпы расходования боеприпасов на Украине значительно превысили производственные возможности западных союзников", — говорится в материале.Отмечается, что критическое истощение запасов в странах НАТО создало очень серьезные проблемы. Перенаправка американских боеприпасов в Израиль только усугубила ситуацию, а сами вооруженные силы США в результате испытывают все более острый дефицит некоторых категорий вооружений.При этом автор статьи добавил, что российские фронтовые части оснащены еще лучше, чем в начале военного конфликта. Он пояснил, что Москва значительно увеличивает объемы производства собственного оборонного сектора."Пока остается неясным, удастся ли выйти из тупика, в который зашел сенат США по вопросу утверждения нового пакета финансовой помощи Украине, &lt;...&gt;, но даже при наличии финансирования возможности его использования для закупки боеприпасов остаются ограниченными из-за истощения запасов за последние два года", — резюмируется в статье.Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
https://ria.ru/20231223/vsu-1917693066.html
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украина, вооруженные силы украины, нато, москва, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Москва, Сергей Шойгу
"За два года". В США забили тревогу из-за критического положения ВСУ

MWM: ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. ВСУ столкнулись с острой нехваткой боеприпасов, которую не могут восполнить страны НАТО, пишет MWM.
"Темпы расходования боеприпасов на Украине значительно превысили производственные возможности западных союзников", — говорится в материале.
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В США забили тревогу из-за реакции украинцев на приказ Минобороны
Вчера, 20:09
Отмечается, что критическое истощение запасов в странах НАТО создало очень серьезные проблемы. Перенаправка американских боеприпасов в Израиль только усугубила ситуацию, а сами вооруженные силы США в результате испытывают все более острый дефицит некоторых категорий вооружений.
При этом автор статьи добавил, что российские фронтовые части оснащены еще лучше, чем в начале военного конфликта. Он пояснил, что Москва значительно увеличивает объемы производства собственного оборонного сектора.
"Пока остается неясным, удастся ли выйти из тупика, в который зашел сенат США по вопросу утверждения нового пакета финансовой помощи Украине, <...>, но даже при наличии финансирования возможности его использования для закупки боеприпасов остаются ограниченными из-за истощения запасов за последние два года", — резюмируется в статье.
Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОМоскваСергей Шойгу
 
 
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