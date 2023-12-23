"За два года". В США забили тревогу из-за критического положения ВСУ
MWM: ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов
© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. ВСУ столкнулись с острой нехваткой боеприпасов, которую не могут восполнить страны НАТО, пишет MWM.
"Темпы расходования боеприпасов на Украине значительно превысили производственные возможности западных союзников", — говорится в материале.
Отмечается, что критическое истощение запасов в странах НАТО создало очень серьезные проблемы. Перенаправка американских боеприпасов в Израиль только усугубила ситуацию, а сами вооруженные силы США в результате испытывают все более острый дефицит некоторых категорий вооружений.
При этом автор статьи добавил, что российские фронтовые части оснащены еще лучше, чем в начале военного конфликта. Он пояснил, что Москва значительно увеличивает объемы производства собственного оборонного сектора.
"Пока остается неясным, удастся ли выйти из тупика, в который зашел сенат США по вопросу утверждения нового пакета финансовой помощи Украине, <...>, но даже при наличии финансирования возможности его использования для закупки боеприпасов остаются ограниченными из-за истощения запасов за последние два года", — резюмируется в статье.
Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.