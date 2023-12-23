https://ria.ru/20231223/vsu-1917671383.html

Там серьезно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области

Там серьезно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области - РИА Новости, 23.12.2023

Там серьезно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области

В Харьковской области на Купянском направлении складывается тяжелая ситуация для украинских войск, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T16:56

2023-12-23T16:56

2023-12-23T20:06

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

киев

сергей кривонос

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Харьковской области на Купянском направлении складывается тяжелая ситуация для украинских войск, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Меня <…> беспокоит Купянское направление. Там реально достаточно серьезная проблема, как и на Лиманском направлении", — отметил он.По словам военного, Киев не может обеспечить армию необходимым количеством не только натренированных и обученных людей, но и вооружений. Кривонос добавил, что это происходит из-за неспособности властей обеспечить выполнение мобилизационного плана. В результате ВСУ нечем отвечать на наступление российских войск, пояснил он."К сожалению, противник на многих участках имеет определенные тактические успехи, продвижение", — резюмировал генерал.Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.

https://ria.ru/20231223/nato-1917660017.html

https://ria.ru/20231223/ukraina-1917651205.html

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в мире, харьковская область, киев, сергей кривонос, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато