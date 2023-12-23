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Там серьезно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области - РИА Новости, 23.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:56 23.12.2023 (обновлено: 20:06 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/vsu-1917671383.html
Там серьезно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области
Там серьезно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области - РИА Новости, 23.12.2023
Там серьезно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области
В Харьковской области на Купянском направлении складывается тяжелая ситуация для украинских войск, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T16:56
2023-12-23T20:06
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
киев
сергей кривонос
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Харьковской области на Купянском направлении складывается тяжелая ситуация для украинских войск, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Меня &lt;…&gt; беспокоит Купянское направление. Там реально достаточно серьезная проблема, как и на Лиманском направлении", — отметил он.По словам военного, Киев не может обеспечить армию необходимым количеством не только натренированных и обученных людей, но и вооружений. Кривонос добавил, что это происходит из-за неспособности властей обеспечить выполнение мобилизационного плана. В результате ВСУ нечем отвечать на наступление российских войск, пояснил он."К сожалению, противник на многих участках имеет определенные тактические успехи, продвижение", — резюмировал генерал.Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
https://ria.ru/20231223/nato-1917660017.html
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в мире, харьковская область, киев, сергей кривонос, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Киев, Сергей Кривонос, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
Там серьезно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области

Кривонос: ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Харьковской области на Купянском направлении складывается тяжелая ситуация для украинских войск, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
"Меня <…> беспокоит Купянское направление. Там реально достаточно серьезная проблема, как и на Лиманском направлении", — отметил он.
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По словам военного, Киев не может обеспечить армию необходимым количеством не только натренированных и обученных людей, но и вооружений. Кривонос добавил, что это происходит из-за неспособности властей обеспечить выполнение мобилизационного плана. В результате ВСУ нечем отвечать на наступление российских войск, пояснил он.
"К сожалению, противник на многих участках имеет определенные тактические успехи, продвижение", — резюмировал генерал.
Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьКиевСергей КривоносСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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