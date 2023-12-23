https://ria.ru/20231223/ukraina-1917681977.html
СМИ: планы Зеленского на 2024 год оказались под угрозой
СМИ: планы Зеленского на 2024 год оказались под угрозой - РИА Новости, 23.12.2023
СМИ: планы Зеленского на 2024 год оказались под угрозой
ВСУ вряд ли способны начать новое контрнаступление из-за растущих проблем, пишет Conversation. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T18:16
2023-12-23T18:16
2023-12-23T20:03
специальная военная операция на украине
россия
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908709481_0:81:3021:1780_1920x0_80_0_0_925c03370ee1231b8101991e7541c48f.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. ВСУ вряд ли способны начать новое контрнаступление из-за растущих проблем, пишет Conversation."Перспектива еще одного года войны на истощение особенно беспокоит Киев, поскольку сохраняются сомнения в устойчивости западной военной и финансовой поддержки", — говорится в материале.Складывающаяся ситуация может поставит под угрозу будущие украинские наступления. Кроме того, автор статьи не исключает, что в наступающем году может увеличиться вероятность нового российского наступления.Отмечается, что помимо превосходства в живой силе, Россия также имеет преимущество на фронте ввиду нехватки артиллерийских боеприпасов у ВСУ, что вряд ли изменится в 2024 году.Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
https://ria.ru/20231223/vsu-1917671383.html
https://ria.ru/20231223/nato-1917660017.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908709481_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c6c4e1d030bec2f995257203ed1ac845.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: планы Зеленского на 2024 год оказались под угрозой
Conversation: новое контрнаступление ВСУ может не состояться в 2024 году