Рейтинг@Mail.ru
СМИ: планы Зеленского на 2024 год оказались под угрозой - РИА Новости, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:16 23.12.2023 (обновлено: 20:03 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/ukraina-1917681977.html
СМИ: планы Зеленского на 2024 год оказались под угрозой
СМИ: планы Зеленского на 2024 год оказались под угрозой - РИА Новости, 23.12.2023
СМИ: планы Зеленского на 2024 год оказались под угрозой
ВСУ вряд ли способны начать новое контрнаступление из-за растущих проблем, пишет Conversation. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T18:16
2023-12-23T20:03
специальная военная операция на украине
россия
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908709481_0:81:3021:1780_1920x0_80_0_0_925c03370ee1231b8101991e7541c48f.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. ВСУ вряд ли способны начать новое контрнаступление из-за растущих проблем, пишет Conversation."Перспектива еще одного года войны на истощение особенно беспокоит Киев, поскольку сохраняются сомнения в устойчивости западной военной и финансовой поддержки", — говорится в материале.Складывающаяся ситуация может поставит под угрозу будущие украинские наступления. Кроме того, автор статьи не исключает, что в наступающем году может увеличиться вероятность нового российского наступления.Отмечается, что помимо превосходства в живой силе, Россия также имеет преимущество на фронте ввиду нехватки артиллерийских боеприпасов у ВСУ, что вряд ли изменится в 2024 году.Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
https://ria.ru/20231223/vsu-1917671383.html
https://ria.ru/20231223/nato-1917660017.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908709481_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c6c4e1d030bec2f995257203ed1ac845.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: планы Зеленского на 2024 год оказались под угрозой

Conversation: новое контрнаступление ВСУ может не состояться в 2024 году

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. ВСУ вряд ли способны начать новое контрнаступление из-за растущих проблем, пишет Conversation.
"Перспектива еще одного года войны на истощение особенно беспокоит Киев, поскольку сохраняются сомнения в устойчивости западной военной и финансовой поддержки", — говорится в материале.
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Там серьезно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло в Харьковской области
Вчера, 16:56
Складывающаяся ситуация может поставит под угрозу будущие украинские наступления. Кроме того, автор статьи не исключает, что в наступающем году может увеличиться вероятность нового российского наступления.
Отмечается, что помимо превосходства в живой силе, Россия также имеет преимущество на фронте ввиду нехватки артиллерийских боеприпасов у ВСУ, что вряд ли изменится в 2024 году.
Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
В США сделали шокирующее заявление об операции НАТО на Украине
Вчера, 15:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала