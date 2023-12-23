https://ria.ru/20231223/ukraina-1917681977.html

СМИ: планы Зеленского на 2024 год оказались под угрозой

СМИ: планы Зеленского на 2024 год оказались под угрозой - РИА Новости, 23.12.2023

СМИ: планы Зеленского на 2024 год оказались под угрозой

ВСУ вряд ли способны начать новое контрнаступление из-за растущих проблем, пишет Conversation. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T18:16

2023-12-23T18:16

2023-12-23T20:03

специальная военная операция на украине

россия

киев

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. ВСУ вряд ли способны начать новое контрнаступление из-за растущих проблем, пишет Conversation."Перспектива еще одного года войны на истощение особенно беспокоит Киев, поскольку сохраняются сомнения в устойчивости западной военной и финансовой поддержки", — говорится в материале.Складывающаяся ситуация может поставит под угрозу будущие украинские наступления. Кроме того, автор статьи не исключает, что в наступающем году может увеличиться вероятность нового российского наступления.Отмечается, что помимо превосходства в живой силе, Россия также имеет преимущество на фронте ввиду нехватки артиллерийских боеприпасов у ВСУ, что вряд ли изменится в 2024 году.Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.

https://ria.ru/20231223/vsu-1917671383.html

https://ria.ru/20231223/nato-1917660017.html

россия

киев

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россия, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато