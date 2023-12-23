https://ria.ru/20231223/ukraina-1917625502.html

В США запаниковали из-за того, что Россия уготовила Украине

В США запаниковали из-за того, что Россия уготовила Украине - РИА Новости, 23.12.2023

В США запаниковали из-за того, что Россия уготовила Украине

В 2024 году Киев может пасть из-за российского наступления, пишет The Hill."Без дальнейшей американской помощи европейские страны не смогут восполнить дефицит... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T10:23

2023-12-23T10:23

2023-12-23T14:18

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В 2024 году Киев может пасть из-за российского наступления, пишет The Hill."Без дальнейшей американской помощи европейские страны не смогут восполнить дефицит (того, что требуется для ВСУ. — Прим. ред.), а Украина, скорее всего, ослабнет перед возобновлением российского наступления следующей весной. На этот раз, возможно, Киев падет, а Зеленский будет вынужден бежать или погибнет", — говорится в публикации.Автор напомнил слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который признал, что ситуация на фронте стала напоминать Первую мировую войну."Контрнаступление, начавшееся <...> в июне, достигло жалкого прогресса. <…> Минные поля и уничтожающий заградительный огонь российской артиллерии привели к тому, что украинские войска смогли продвинуться только на 17 километров за пять месяцев", — пишет The Hill. И теперь США, сколько бы денег ни отправляли Украине, могут не надеяться на проигрыш России. На самом же деле вопрос в том, как не позволить ВСУ потерпеть поражение, заключает автор. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла почти 160 тысяч бойцов, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231223/ukraina-1917618846.html

https://ria.ru/20231223/putin-1917622255.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины