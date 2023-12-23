В Германии обратились к Украине с неожиданной просьбой
Bild: в Киеве признали отсутствие шансов на новое контрнаступления ВСУ
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Власти в Киеве в частных беседах признают, что шансов на повтор контрнаступления в ближайшее время нет, написал заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер в соцсети Х.
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"По крайней мере сейчас они едва ли видят шансы для украинских попыток наступления", — считает он.
Журналист призвал украинских чиновников четко и публично говорить, что происходит на передовой, иначе ничего не поможет.
В следующем году Европе, в особенности Германии, нужно будет взять на себя больше ответственности, заключил Ронцхаймер.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла почти 160 тысяч бойцов, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.
Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. А главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью The Economist, что украинские войска зашли в тупик и не смогли продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения, которых от них ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. А главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью The Economist, что украинские войска зашли в тупик и не смогли продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения, которых от них ожидали на Западе согласно натовским учебникам.