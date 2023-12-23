https://ria.ru/20231223/ukraina-1917618846.html

В Германии обратились к Украине с неожиданной просьбой

В Германии обратились к Украине с неожиданной просьбой - РИА Новости, 23.12.2023

В Германии обратились к Украине с неожиданной просьбой

Власти в Киеве в частных беседах признают, что шансов на повтор контрнаступления в ближайшее время нет, написал заместитель главного редактора издания Bild... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T08:51

2023-12-23T08:51

2023-12-23T12:57

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Власти в Киеве в частных беседах признают, что шансов на повтор контрнаступления в ближайшее время нет, написал заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер в соцсети Х. "По крайней мере сейчас они едва ли видят шансы для украинских попыток наступления", — считает он.Журналист призвал украинских чиновников четко и публично говорить, что происходит на передовой, иначе ничего не поможет. В следующем году Европе, в особенности Германии, нужно будет взять на себя больше ответственности, заключил Ронцхаймер.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла почти 160 тысяч бойцов, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. А главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью The Economist, что украинские войска зашли в тупик и не смогли продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения, которых от них ожидали на Западе согласно натовским учебникам.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

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в мире, германия, украина, вооруженные силы украины