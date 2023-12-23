https://ria.ru/20231223/tury-1917565066.html

Названы самые популярные экскурсионные туры на новогодние каникулы

Названы самые популярные экскурсионные туры на новогодние каникулы - РИА Новости, 23.12.2023

Названы самые популярные экскурсионные туры на новогодние каникулы

Определены самые востребованные экскурсионные маршруты на Новый год и зимние каникулы, сообщает национальный туроператор "Алеан". РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T05:06

2023-12-23T05:06

2023-12-23T05:06

туризм

новости - туризм

казань

санкт-петербург

москва

дед мороз

новый год

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные экскурсионные маршруты на Новый год и зимние каникулы, сообщает национальный туроператор "Алеан".Специалисты компании проанализировали структуру бронирований. Оказалось, что наибольший интерес клиентов вызывают экскурсионные поездки в Санкт-Петербург. Туда поедет каждый пятый (19 процентов) турист. Стоимость путевки начинается от 20 тысяч рублей на двоих.Карелия – на втором месте, ее доля среди подобных программ – 13 процентов. Минимальная цена тура – от 46 тысяч рублей на двоих.Казань выбирает 12 процентов путешественников, Великий Устюг, Москву и Белоруссию – по десять процентов. Если в Казани можно провести праздники за сумму от 22 тысяч рублей, то в столице и родине Деда Мороза – не менее чем за 41 тысяч рублей. Поездка в соседнюю республику обойдется как минимум в 53 тысячи рублей на двоих.В тур по Золотому кольцу и в Калининград поедет по восемь процентов клиентов. Здесь путевка на двоих стоит от 20 и от 25 тысяч рублей соответственно.На Байкале проведут каникулы три процента клиентов, на Северном Кавказе – два процента. Там самые популярные направления – Дагестан и Северная Осетия.За год значительнее всего вырос интерес к Калининградской области: число бронирование утроилось, а на Байка- удвоилось. На 72 процента чаще встали бронировать "экскурсионки" в Северную столицу, на 60 процентов – в Москву, на 49 процентов – в Карелию.

https://ria.ru/20231222/tury-1917559987.html

казань

санкт-петербург

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, казань, санкт-петербург, москва, дед мороз, новый год