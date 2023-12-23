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Названы самые популярные экскурсионные туры на новогодние каникулы - РИА Новости, 23.12.2023
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Туризм
 
05:06 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/tury-1917565066.html
Названы самые популярные экскурсионные туры на новогодние каникулы
Названы самые популярные экскурсионные туры на новогодние каникулы - РИА Новости, 23.12.2023
Названы самые популярные экскурсионные туры на новогодние каникулы
Определены самые востребованные экскурсионные маршруты на Новый год и зимние каникулы, сообщает национальный туроператор "Алеан". РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T05:06
2023-12-23T05:06
туризм
новости - туризм
казань
санкт-петербург
москва
дед мороз
новый год
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные экскурсионные маршруты на Новый год и зимние каникулы, сообщает национальный туроператор "Алеан".Специалисты компании проанализировали структуру бронирований. Оказалось, что наибольший интерес клиентов вызывают экскурсионные поездки в Санкт-Петербург. Туда поедет каждый пятый (19 процентов) турист. Стоимость путевки начинается от 20 тысяч рублей на двоих.Карелия – на втором месте, ее доля среди подобных программ – 13 процентов. Минимальная цена тура – от 46 тысяч рублей на двоих.Казань выбирает 12 процентов путешественников, Великий Устюг, Москву и Белоруссию – по десять процентов. Если в Казани можно провести праздники за сумму от 22 тысяч рублей, то в столице и родине Деда Мороза – не менее чем за 41 тысяч рублей. Поездка в соседнюю республику обойдется как минимум в 53 тысячи рублей на двоих.В тур по Золотому кольцу и в Калининград поедет по восемь процентов клиентов. Здесь путевка на двоих стоит от 20 и от 25 тысяч рублей соответственно.На Байкале проведут каникулы три процента клиентов, на Северном Кавказе – два процента. Там самые популярные направления – Дагестан и Северная Осетия.За год значительнее всего вырос интерес к Калининградской области: число бронирование утроилось, а на Байка- удвоилось. На 72 процента чаще встали бронировать "экскурсионки" в Северную столицу, на 60 процентов – в Москву, на 49 процентов – в Карелию.
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новости - туризм, казань, санкт-петербург, москва, дед мороз, новый год
Туризм, Новости - Туризм, Казань, Санкт-Петербург, Москва, Дед Мороз, Новый год
Названы самые популярные экскурсионные туры на новогодние каникулы

Эксперты назвали Санкт-Петербург самым популярным экскурсионным маршрутом

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИнсталляция в форме сердца на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге
Инсталляция в форме сердца на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные экскурсионные маршруты на Новый год и зимние каникулы, сообщает национальный туроператор "Алеан".
Специалисты компании проанализировали структуру бронирований. Оказалось, что наибольший интерес клиентов вызывают экскурсионные поездки в Санкт-Петербург. Туда поедет каждый пятый (19 процентов) турист. Стоимость путевки начинается от 20 тысяч рублей на двоих.
Карелия – на втором месте, ее доля среди подобных программ – 13 процентов. Минимальная цена тура – от 46 тысяч рублей на двоих.
Казань выбирает 12 процентов путешественников, Великий Устюг, Москву и Белоруссию – по десять процентов. Если в Казани можно провести праздники за сумму от 22 тысяч рублей, то в столице и родине Деда Мороза – не менее чем за 41 тысяч рублей. Поездка в соседнюю республику обойдется как минимум в 53 тысячи рублей на двоих.
В тур по Золотому кольцу и в Калининград поедет по восемь процентов клиентов. Здесь путевка на двоих стоит от 20 и от 25 тысяч рублей соответственно.
На Байкале проведут каникулы три процента клиентов, на Северном Кавказе – два процента. Там самые популярные направления – Дагестан и Северная Осетия.
За год значительнее всего вырос интерес к Калининградской области: число бронирование утроилось, а на Байка- удвоилось. На 72 процента чаще встали бронировать "экскурсионки" в Северную столицу, на 60 процентов – в Москву, на 49 процентов – в Карелию.
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