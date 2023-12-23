https://ria.ru/20231223/tigr-1917662884.html
Трое жителей Хабаровска получили сроки за продажу амурского тигра
Трое жителей Хабаровска получили сроки за продажу амурского тигра - РИА Новости, 23.12.2023
Трое жителей Хабаровска получили сроки за продажу амурского тигра
Суд приговорил троих жителей Хабаровска к заключению в колонии на сроки от четырех лет после того, как они решили продать тушу краснокнижного амурского тигра,... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T15:38
2023-12-23T15:38
2023-12-23T15:38
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ХАБАРОВСК, 23 дек — РИА Новости. Суд приговорил троих жителей Хабаровска к заключению в колонии на сроки от четырех лет после того, как они решили продать тушу краснокнижного амурского тигра, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. По данным надзорного ведомства, в этом году один из подсудимых, обнаружив в лесу застреленного амурского тигра, предложил двум знакомым продать краснокнижное животное. Товарищи подыскали покупателя, согласовали цену в 700 тысяч рублей, на автомобиле привезли тушу к месту оговоренной встречи в Индустриальном районе Хабаровска. После получения задатка в 50 тысяч рублей были задержаны правоохранителями. Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении трех жителей краевого центра по части 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и сбыт особо ценного дикого животного, принадлежащего к видам, занесенным в Красную книгу РФ). "Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от четырех лет до четырех лет восьми месяцев и назначил дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сообщает прокуратура. Отмечается, что приговор в законную силу пока не вступил. В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 кошек. В России эти хищники обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной и Амурской областей.
https://ria.ru/20231218/tigr-1916392303.html
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происшествия, россия, хабаровск, хабаровский край, дальневосточная транспортная прокуратура, международный союз охраны природы
Происшествия, Россия, Хабаровск, Хабаровский край, Дальневосточная транспортная прокуратура, Международный союз охраны природы
Трое жителей Хабаровска получили сроки за продажу амурского тигра
Трое жителей Хабаровска получили от четырех лет за продажу тела амурского тигра