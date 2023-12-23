https://ria.ru/20231223/tigr-1917662884.html

Трое жителей Хабаровска получили сроки за продажу амурского тигра

Трое жителей Хабаровска получили сроки за продажу амурского тигра - РИА Новости, 23.12.2023

Трое жителей Хабаровска получили сроки за продажу амурского тигра

Суд приговорил троих жителей Хабаровска к заключению в колонии на сроки от четырех лет после того, как они решили продать тушу краснокнижного амурского тигра,... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T15:38

2023-12-23T15:38

2023-12-23T15:38

происшествия

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хабаровск

хабаровский край

дальневосточная транспортная прокуратура

международный союз охраны природы

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ХАБАРОВСК, 23 дек — РИА Новости. Суд приговорил троих жителей Хабаровска к заключению в колонии на сроки от четырех лет после того, как они решили продать тушу краснокнижного амурского тигра, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. По данным надзорного ведомства, в этом году один из подсудимых, обнаружив в лесу застреленного амурского тигра, предложил двум знакомым продать краснокнижное животное. Товарищи подыскали покупателя, согласовали цену в 700 тысяч рублей, на автомобиле привезли тушу к месту оговоренной встречи в Индустриальном районе Хабаровска. После получения задатка в 50 тысяч рублей были задержаны правоохранителями. Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении трех жителей краевого центра по части 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и сбыт особо ценного дикого животного, принадлежащего к видам, занесенным в Красную книгу РФ). "Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от четырех лет до четырех лет восьми месяцев и назначил дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сообщает прокуратура. Отмечается, что приговор в законную силу пока не вступил. В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 кошек. В России эти хищники обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной и Амурской областей.

https://ria.ru/20231218/tigr-1916392303.html

россия

хабаровск

хабаровский край

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происшествия, россия, хабаровск, хабаровский край, дальневосточная транспортная прокуратура, международный союз охраны природы