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В штабе Народного фронта начался сбор подписей за Путина - РИА Новости, 23.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
11:43 23.12.2023 (обновлено: 14:41 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/putin-1917631271.html
В штабе Народного фронта начался сбор подписей за Путина
В штабе Народного фронта начался сбор подписей за Путина - РИА Новости, 23.12.2023
В штабе Народного фронта начался сбор подписей за Путина
Штаб Народного фронта начал сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T11:43
2023-12-23T14:41
политика
россия
владимир путин
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Штаб Народного фронта начал сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости. Он отметил, что в региональных исполкомах движения работают волонтеры, которые прошли подготовку, они помогут заполнить подписные листы.&quot;На сегодня волонтеры Народного фронта во всех регионах, в штабах Народного фронта собирают подписи от всех, кто хочет прийти и их оставить&quot;, — рассказал заместитель главы исполкома Народного фронта Борис Подольный.В штаб, чтобы отдать свои подписи, приезжают члены Центрального штаба Народного фронта. Среди них ректор РАНХиГС, глав АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, глава РЖД Олег Белозеров, председатель СПЧ Валерий Фадеев, сенатор Игорь Кастюкевич и другие.Действующий глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин, Выборы президента России — 2024
В штабе Народного фронта начался сбор подписей за Путина

В штабе ОНФ начался сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента РФ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры ведут сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в предвыборном штабе Общероссийского народного фронта в Краснодаре
Волонтеры ведут сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в предвыборном штабе Общероссийского народного фронта в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Волонтеры ведут сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в предвыборном штабе Общероссийского народного фронта в Краснодаре
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Штаб Народного фронта начал сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости.
Он отметил, что в региональных исполкомах движения работают волонтеры, которые прошли подготовку, они помогут заполнить подписные листы.
«

"На сегодня волонтеры Народного фронта во всех регионах, в штабах Народного фронта собирают подписи от всех, кто хочет прийти и их оставить", — рассказал заместитель главы исполкома Народного фронта Борис Подольный.

В штаб, чтобы отдать свои подписи, приезжают члены Центрального штаба Народного фронта. Среди них ректор РАНХиГС, глав АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, глава РЖД Олег Белозеров, председатель СПЧ Валерий Фадеев, сенатор Игорь Кастюкевич и другие.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГенеральный директор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров расписывается в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина в Центральном штабе ОНФ
Генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров расписывается в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в центральном штабе ОНФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Генеральный директор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров расписывается в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина в Центральном штабе ОНФ
Действующий глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.
Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Президентские выборы в России под угрозой
21 декабря, 08:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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