https://ria.ru/20231223/putin-1917631271.html

В штабе Народного фронта начался сбор подписей за Путина

В штабе Народного фронта начался сбор подписей за Путина - РИА Новости, 23.12.2023

В штабе Народного фронта начался сбор подписей за Путина

Штаб Народного фронта начал сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T11:43

2023-12-23T11:43

2023-12-23T14:41

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Штаб Народного фронта начал сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости. Он отметил, что в региональных исполкомах движения работают волонтеры, которые прошли подготовку, они помогут заполнить подписные листы."На сегодня волонтеры Народного фронта во всех регионах, в штабах Народного фронта собирают подписи от всех, кто хочет прийти и их оставить", — рассказал заместитель главы исполкома Народного фронта Борис Подольный.В штаб, чтобы отдать свои подписи, приезжают члены Центрального штаба Народного фронта. Среди них ректор РАНХиГС, глав АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, глава РЖД Олег Белозеров, председатель СПЧ Валерий Фадеев, сенатор Игорь Кастюкевич и другие.Действующий глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин