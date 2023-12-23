https://ria.ru/20231223/predvybornyy_sezd-1917600067.html

"Справедливая Россия - За Правду" проведет предвыборный съезд

"Справедливая Россия - За Правду" проведет предвыборный съезд - РИА Новости, 23.12.2023

"Справедливая Россия - За Правду" проведет предвыборный съезд

"Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП) проведет в субботу предвыборный XIII съезд в отеле Holiday Inn в Сокольниках, где планирует объявить о поддержке на... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T00:57

2023-12-23T00:57

2023-12-23T00:57

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сергей миронов

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП) проведет в субботу предвыборный XIII съезд в отеле Holiday Inn в Сокольниках, где планирует объявить о поддержке на президентских выборах в РФ 2024 года нынешнего главы государства Владимира Путина, об этом неоднократно сообщал лидер партии Сергей Миронов. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря. "Единая Россия" и ЛДПР уже провели свои съезды и выдвинули кандидатов: действующего президента РФ Владимира Путина и председателя партии либерал-демократов Леонида Слуцкого. Съезд партии "Новые люди" состоится 24 декабря, своего кандидата партийцы пока держат в секрете. В субботу коммунисты также официально выдвинут своего кандидата. О поддержке пленумом КПРФ кандидатуры депутата ГД Николая Харитонова стало известно на этой неделе. Что будет на съездеКак отмечалось в Telegram-канале партии в четверг, участниками съезда станут Миронов, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, а также руководители и представители региональных отделений СРЗП, руководство и актив молодёжного крыла партии, представители волонтёрских и общественных организаций, известные политологи и деятели культуры. В рамках проведения съезда планируется выдвижение и поддержка Путина в качестве кандидата в президенты РФ на предстоящих в 2024 году выборах главы государства. В ноябре СРЗП объявила сбор от региональных отделений и общественности программных предложений для президента России Владимира Путина, сообщалось, что их также обсудят на предвыборном съезде партии 23 декабря, по итогам которого оформят в резолюции и передадут лидеру страны. Кроме того, в ходе съезда планируется презентация новой книги вице-спикера ГД Александра Бабакова "Универсальная экономическая машина", следует из анонса, опубликованного на официальном сайте партии. Решительная поддержкаВ феврале 2023 года Миронов впервые заявил, что на очередном майском съезде партии будет предлагать не выдвигать кандидатуру от СРЗП на президентские выборы и поддержать действующего президента Владимира Путина. Так, в мае на XII съезде партии такое решение было принято по итогам голосования. После этого Миронов неоднократно озвучивал намерение партии на пресс-подходах. На прошлой неделе Миронов сообщал, что СРЗП объявила сбор наказов для своего кандидата в президенты - Путина, на тот момент поступило уже несколько тысяч наказов. В прошлую субботу Миронов также принял участие в собрании инициативной группы избирателей по выдвижению Путина на предстоящие выборы в парке "Зарядье". В этот же день своё намерение поддержать Путина он также подтвердил на встрече руководителей думских фракций с президентом. В декабре СРЗП также внесла в ГД законопроект, предлагающий партиям, не выдвигающим своих кандидатов в президенты, поддержать самовыдвиженца, либо кандидата, выдвинутого другой партией. При этом кандидат в президенты, получивший такую поддержку, получает право внести эту информацию в избирательный бюллетень. По итогам большой ежегодной пресс-конференции, которая была совмещена с прямой линией 14 декабря, Миронов заявил журналистам, что ещё раз убедился, что эсэры принимают правильное решение по поддержке в качестве кандидата в президенты именно Путина. Кто был кандидатом от эсеровРанее СРЗП уже поддерживала кандидатов не от своей партии. Так в 2008 году эсэры поддержали нынешнего председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, а в 2018 году - Путина. Сам лидер партии Миронов участвовал в президентской гонке в 2004 и 2012 году и оба раза занимал последнее место, получив 0,75%и 3,85% голосов соответственно. В 2004 году он выдвигался от "Российской партии жизни", а в 2012 году от "Справедливой России". Последняя образовалась в 2006 году после объединения партии "Родина", "Российской партии жизни" и "Российской партии пенсионеров". СРЗП в ее нынешнем виде возникла только в 2021 году, когда было подписано соглашение, объединяющее партии "Справедливая Россия", "За Правду" и "Патриоты России".

https://ria.ru/20231223/vybory-1917597227.html

https://ria.ru/20231223/kandidat-1917598416.html

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политика, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, справедливая россия, единая россия, владимир путин, сергей миронов