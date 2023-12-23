https://ria.ru/20231223/pomosch-1917607222.html

"Посмотрите на них": в США обосновали отказ в помощи Украине

"Посмотрите на них": в США обосновали отказ в помощи Украине - РИА Новости, 23.12.2023

"Посмотрите на них": в США обосновали отказ в помощи Украине

Внутренние проблемы Украины, связанные с неспособностью пополнять свои войска, делают американскую помощь бессмысленной, такое мнение выразил профессор... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T03:32

2023-12-23T03:32

2023-12-23T05:10

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

россия

джон миршаймер

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104494/95/1044949581_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_796c88c2c63ea908bc9229d2e83982b1.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Внутренние проблемы Украины, связанные с неспособностью пополнять свои войска, делают американскую помощь бессмысленной, такое мнение выразил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Посмотрите на проблемы, с которыми они сталкиваются, собирая войска, мобилизуя украинское население, чтобы восполнить потери, понесенные на поле боя в 2023 году. Им чертовски трудно пополнять свои войска", — заявил аналитик.Политолог назвал украинскую армию "обреченной", так как, по его словам, у ВСУ не будет ни достаточного количества личного состава, ни необходимой техники для того, чтобы сдерживать натиск Вооруженных сил России."У украинской армии огромные проблемы, поэтому вполне вероятно, что русские продолжат доминировать на поле боя, независимо от того, дадим мы им денег или нет", — заключил Миршаймер.Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации. Он сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам Зеленского, обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов).Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин ранее сообщал, что мобилизация на Украине будет усилена, в том числе из-за потерь на фронте. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в четверг, что мобилизация в ряды ВСУ еще 500 тысяч человек займет как минимум год.Как следует из расчетов РИА Новости на основе данных статслужбы Украины, новая волна мобилизации лишит страну 13% ВВП и около 10% занятых на предприятиях.

https://ria.ru/20231223/ukraintsy-1917604744.html

https://ria.ru/20231223/udar-1917605518.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, джон миршаймер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, чикагский университет, верховная рада украины