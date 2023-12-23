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"Посмотрите на них": в США обосновали отказ в помощи Украине - РИА Новости, 23.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:32 23.12.2023 (обновлено: 05:10 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/pomosch-1917607222.html
"Посмотрите на них": в США обосновали отказ в помощи Украине
"Посмотрите на них": в США обосновали отказ в помощи Украине - РИА Новости, 23.12.2023
"Посмотрите на них": в США обосновали отказ в помощи Украине
Внутренние проблемы Украины, связанные с неспособностью пополнять свои войска, делают американскую помощь бессмысленной, такое мнение выразил профессор... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T03:32
2023-12-23T05:10
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
джон миршаймер
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Внутренние проблемы Украины, связанные с неспособностью пополнять свои войска, делают американскую помощь бессмысленной, такое мнение выразил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Посмотрите на проблемы, с которыми они сталкиваются, собирая войска, мобилизуя украинское население, чтобы восполнить потери, понесенные на поле боя в 2023 году. Им чертовски трудно пополнять свои войска", — заявил аналитик.Политолог назвал украинскую армию "обреченной", так как, по его словам, у ВСУ не будет ни достаточного количества личного состава, ни необходимой техники для того, чтобы сдерживать натиск Вооруженных сил России."У украинской армии огромные проблемы, поэтому вполне вероятно, что русские продолжат доминировать на поле боя, независимо от того, дадим мы им денег или нет", — заключил Миршаймер.Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации. Он сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам Зеленского, обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов).Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин ранее сообщал, что мобилизация на Украине будет усилена, в том числе из-за потерь на фронте. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в четверг, что мобилизация в ряды ВСУ еще 500 тысяч человек займет как минимум год.Как следует из расчетов РИА Новости на основе данных статслужбы Украины, новая волна мобилизации лишит страну 13% ВВП и около 10% занятых на предприятиях.
https://ria.ru/20231223/ukraintsy-1917604744.html
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в мире, сша, украина, россия, джон миршаймер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, чикагский университет, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Джон Миршаймер, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Чикагский университет, Верховная Рада Украины
"Посмотрите на них": в США обосновали отказ в помощи Украине

Джон Миршаймер: ВСУ обречены даже с американской помощью

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Внутренние проблемы Украины, связанные с неспособностью пополнять свои войска, делают американскую помощь бессмысленной, такое мнение выразил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Посмотрите на проблемы, с которыми они сталкиваются, собирая войска, мобилизуя украинское население, чтобы восполнить потери, понесенные на поле боя в 2023 году. Им чертовски трудно пополнять свои войска", — заявил аналитик.
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Политолог назвал украинскую армию "обреченной", так как, по его словам, у ВСУ не будет ни достаточного количества личного состава, ни необходимой техники для того, чтобы сдерживать натиск Вооруженных сил России.
«
"У украинской армии огромные проблемы, поэтому вполне вероятно, что русские продолжат доминировать на поле боя, независимо от того, дадим мы им денег или нет", — заключил Миршаймер.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации. Он сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам Зеленского, обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов).
Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин ранее сообщал, что мобилизация на Украине будет усилена, в том числе из-за потерь на фронте. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в четверг, что мобилизация в ряды ВСУ еще 500 тысяч человек займет как минимум год.
Как следует из расчетов РИА Новости на основе данных статслужбы Украины, новая волна мобилизации лишит страну 13% ВВП и около 10% занятых на предприятиях.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДжон МиршаймерВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЧикагский университетВерховная Рада Украины
 
 
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