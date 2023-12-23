https://ria.ru/20231223/pomosch-1917607222.html
"Посмотрите на них": в США обосновали отказ в помощи Украине
"Посмотрите на них": в США обосновали отказ в помощи Украине - РИА Новости, 23.12.2023
"Посмотрите на них": в США обосновали отказ в помощи Украине
Внутренние проблемы Украины, связанные с неспособностью пополнять свои войска, делают американскую помощь бессмысленной, такое мнение выразил профессор... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T03:32
2023-12-23T03:32
2023-12-23T05:10
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
джон миршаймер
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104494/95/1044949581_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_796c88c2c63ea908bc9229d2e83982b1.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Внутренние проблемы Украины, связанные с неспособностью пополнять свои войска, делают американскую помощь бессмысленной, такое мнение выразил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Посмотрите на проблемы, с которыми они сталкиваются, собирая войска, мобилизуя украинское население, чтобы восполнить потери, понесенные на поле боя в 2023 году. Им чертовски трудно пополнять свои войска", — заявил аналитик.Политолог назвал украинскую армию "обреченной", так как, по его словам, у ВСУ не будет ни достаточного количества личного состава, ни необходимой техники для того, чтобы сдерживать натиск Вооруженных сил России."У украинской армии огромные проблемы, поэтому вполне вероятно, что русские продолжат доминировать на поле боя, независимо от того, дадим мы им денег или нет", — заключил Миршаймер.Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации. Он сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам Зеленского, обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов).Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин ранее сообщал, что мобилизация на Украине будет усилена, в том числе из-за потерь на фронте. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в четверг, что мобилизация в ряды ВСУ еще 500 тысяч человек займет как минимум год.Как следует из расчетов РИА Новости на основе данных статслужбы Украины, новая волна мобилизации лишит страну 13% ВВП и около 10% занятых на предприятиях.
https://ria.ru/20231223/ukraintsy-1917604744.html
https://ria.ru/20231223/udar-1917605518.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104494/95/1044949581_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_4f18e378e751d9e7e58385a6934c45a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, джон миршаймер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, чикагский университет, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Джон Миршаймер, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Чикагский университет, Верховная Рада Украины
"Посмотрите на них": в США обосновали отказ в помощи Украине
Джон Миршаймер: ВСУ обречены даже с американской помощью