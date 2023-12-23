В Петербурге пройдет более 230 мероприятий к 80-летию Ленинградской Победы
В Петербурге пройдет более 230 мероприятий к 80-летию Ленинградской Победы
Предновогодний Санкт-Петербург. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге запланировано провести 233 мероприятия, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации города.
В рамках Дня Санкт‑Петербурга на Международной выставке-форума "Россия" губернатор Александр Беглов рассказал о подготовке к масштабному празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда. Юбилей будет отмечаться в соответствии с указом президента России.
"Готовимся отпраздновать юбилей Ленинградской Победы – 80-ю годовщину полного освобождения нашего города от фашистской блокады. Это священный праздник. Две тысячи воинов, защищавших Ленинград, удостоены звания Героя Советского Союза. Ленинград защищали воины из всех союзных республик. Мы помним о них. На юбилей приедут ветераны, блокадники со всей страны, других республик. 27 января на митинг-реквием на стадион "Газпром Арена" пригласим 50 тысяч ветеранов. Отдадим им дань уважения. Почтим память погибших", - цитирует пресс-служба слова Беглова.
Там отметили, что в Петербурге запланировано 233 мероприятия. Среди них памятные, праздничные, культурные и спортивные события. Почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" получат более 60 тысяч защитников и жителей блокадного города. Так, 240 тысяч ветеранов и блокадников получат федеральные и городские единовременные выплаты.
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд Санкт-Петербурга можно посетить в павильоне 75.