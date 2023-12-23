Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге пройдет более 230 мероприятий к 80-летию Ленинградской Победы - РИА Новости, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
17:34 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/peterburg-1917676512.html
В Петербурге пройдет более 230 мероприятий к 80-летию Ленинградской Победы
В Петербурге пройдет более 230 мероприятий к 80-летию Ленинградской Победы - РИА Новости, 23.12.2023
В Петербурге пройдет более 230 мероприятий к 80-летию Ленинградской Победы
В Санкт-Петербурге запланировано провести 233 мероприятия, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T17:34
2023-12-23T17:34
выставка-форум "россия"
санкт-петербург
ленинград
россия
александр беглов
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916162062_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_c72c9c612b35bc97c823792760670893.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге запланировано провести 233 мероприятия, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации города. В рамках Дня Санкт‑Петербурга на Международной выставке-форума "Россия" губернатор Александр Беглов рассказал о подготовке к масштабному празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда. Юбилей будет отмечаться в соответствии с указом президента России. "Готовимся отпраздновать юбилей Ленинградской Победы – 80-ю годовщину полного освобождения нашего города от фашистской блокады. Это священный праздник. Две тысячи воинов, защищавших Ленинград, удостоены звания Героя Советского Союза. Ленинград защищали воины из всех союзных республик. Мы помним о них. На юбилей приедут ветераны, блокадники со всей страны, других республик. 27 января на митинг-реквием на стадион "Газпром Арена" пригласим 50 тысяч ветеранов. Отдадим им дань уважения. Почтим память погибших", - цитирует пресс-служба слова Беглова. Там отметили, что в Петербурге запланировано 233 мероприятия. Среди них памятные, праздничные, культурные и спортивные события. Почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" получат более 60 тысяч защитников и жителей блокадного города. Так, 240 тысяч ветеранов и блокадников получат федеральные и городские единовременные выплаты. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд Санкт-Петербурга можно посетить в павильоне 75.
https://ria.ru/20231218/rossiya-1916425137.html
https://ria.ru/20231219/vystavka-1916628739.html
санкт-петербург
ленинград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916162062_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_a01e0e93c9c7689a31156730fbfadba1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, ленинград, россия, александр беглов, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Санкт-Петербург, Ленинград, Россия, Александр Беглов, Выставка-форум "Россия"
В Петербурге пройдет более 230 мероприятий к 80-летию Ленинградской Победы

В Петербурге пройдет более 230 мероприятий к 80-летию Ленинградской Победы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредновогодний Санкт-Петербург
Предновогодний Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Предновогодний Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге запланировано провести 233 мероприятия, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации города.
В рамках Дня Санкт‑Петербурга на Международной выставке-форума "Россия" губернатор Александр Беглов рассказал о подготовке к масштабному празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда. Юбилей будет отмечаться в соответствии с указом президента России.
Презентация Краснодарского края на Международной выставке-форуме Россия
Сочетание традиций и современности: международная выставка-форум "Россия"
18 декабря, 11:56
"Готовимся отпраздновать юбилей Ленинградской Победы – 80-ю годовщину полного освобождения нашего города от фашистской блокады. Это священный праздник. Две тысячи воинов, защищавших Ленинград, удостоены звания Героя Советского Союза. Ленинград защищали воины из всех союзных республик. Мы помним о них. На юбилей приедут ветераны, блокадники со всей страны, других республик. 27 января на митинг-реквием на стадион "Газпром Арена" пригласим 50 тысяч ветеранов. Отдадим им дань уважения. Почтим память погибших", - цитирует пресс-служба слова Беглова.
Там отметили, что в Петербурге запланировано 233 мероприятия. Среди них памятные, праздничные, культурные и спортивные события. Почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" получат более 60 тысяч защитников и жителей блокадного города. Так, 240 тысяч ветеранов и блокадников получат федеральные и городские единовременные выплаты.
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд Санкт-Петербурга можно посетить в павильоне 75.
День Деда Мороза
На выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет программа Нового года
19 декабря, 07:29
 
Выставка-форум "Россия"Санкт-ПетербургЛенинградРоссияАлександр БегловВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала