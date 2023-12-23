https://ria.ru/20231223/operatsiya-1917690323.html
Турция начала операцию на севере Ирака против РПК после гибели 12 военных
Турция начала операцию на севере Ирака против РПК после гибели 12 военных - РИА Новости, 23.12.2023
Турция начала операцию на севере Ирака против РПК после гибели 12 военных
Министерство национальной обороны Турции сообщило о проведении военных операций на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК)... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T19:44
2023-12-23T19:44
2023-12-23T19:48
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АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о проведении военных операций на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) после гибели двенадцати своих военнослужащих. В ночь на субботу шесть турецких военнослужащих погибли на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков РПК. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу в Стамбуле, заявил, что Анкара не потерпит наличие "террористических образований" на севере Сирии и Ирака. По данным минобороны Турции, ещё шестеро военнослужащих погибли и один был ранен в столкновении с боевиками РПК в районе операции "Коготь-замок". По предварительным данным, в ходе столкновения были нейтрализованы 13 террористов. "Проводятся внезапные воздушные операции против выявленных целей", - сообщило турецкое военное ведомство в соцсети Х. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
https://ria.ru/20231216/turtsiya-1916221949.html
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в мире, ирак, турция, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана, анкара (провинция)
В мире, Ирак, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Рабочая партия Курдистана, Анкара (провинция)
Турция начала операцию на севере Ирака против РПК после гибели 12 военных
МО Турции начало операцию на севере Ирака против РПК после гибели 12 военных