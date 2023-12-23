Рейтинг@Mail.ru
Турция начала операцию на севере Ирака против РПК после гибели 12 военных - РИА Новости, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 23.12.2023 (обновлено: 19:48 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/operatsiya-1917690323.html
Турция начала операцию на севере Ирака против РПК после гибели 12 военных
Турция начала операцию на севере Ирака против РПК после гибели 12 военных - РИА Новости, 23.12.2023
Турция начала операцию на севере Ирака против РПК после гибели 12 военных
Министерство национальной обороны Турции сообщило о проведении военных операций на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК)... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T19:44
2023-12-23T19:48
в мире
ирак
турция
реджеп тайип эрдоган
рабочая партия курдистана
анкара (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575025612_0:42:1000:605_1920x0_80_0_0_9e8e2041d7abc8a85011a1625cb3aef8.jpg
АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о проведении военных операций на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) после гибели двенадцати своих военнослужащих. В ночь на субботу шесть турецких военнослужащих погибли на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков РПК. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу в Стамбуле, заявил, что Анкара не потерпит наличие "террористических образований" на севере Сирии и Ирака. По данным минобороны Турции, ещё шестеро военнослужащих погибли и один был ранен в столкновении с боевиками РПК в районе операции "Коготь-замок". По предварительным данным, в ходе столкновения были нейтрализованы 13 террористов. "Проводятся внезапные воздушные операции против выявленных целей", - сообщило турецкое военное ведомство в соцсети Х. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
https://ria.ru/20231216/turtsiya-1916221949.html
ирак
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575025612_73:0:880:605_1920x0_80_0_0_7e73583fec1b2fa976e1b6b828b42688.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, турция, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана, анкара (провинция)
В мире, Ирак, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Рабочая партия Курдистана, Анкара (провинция)
Турция начала операцию на севере Ирака против РПК после гибели 12 военных

МО Турции начало операцию на севере Ирака против РПК после гибели 12 военных

© пресс-служба Минобороны Азербайджана | Перейти в медиабанкТурецкие военные
Турецкие военные
© пресс-служба Минобороны Азербайджана
Перейти в медиабанк
Турецкие военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о проведении военных операций на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) после гибели двенадцати своих военнослужащих.
В ночь на субботу шесть турецких военнослужащих погибли на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков РПК. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу в Стамбуле, заявил, что Анкара не потерпит наличие "террористических образований" на севере Сирии и Ирака.
По данным минобороны Турции, ещё шестеро военнослужащих погибли и один был ранен в столкновении с боевиками РПК в районе операции "Коготь-замок". По предварительным данным, в ходе столкновения были нейтрализованы 13 террористов.
"Проводятся внезапные воздушные операции против выявленных целей", - сообщило турецкое военное ведомство в соцсети Х.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Минобороны Турции отреагировало на совместные учения США с РПК в Сирии
16 декабря, 17:55
 
В миреИракТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРабочая партия КурдистанаАнкара (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала