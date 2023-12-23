https://ria.ru/20231223/operatsiya-1917690323.html

Турция начала операцию на севере Ирака против РПК после гибели 12 военных

Турция начала операцию на севере Ирака против РПК после гибели 12 военных - РИА Новости, 23.12.2023

Турция начала операцию на севере Ирака против РПК после гибели 12 военных

Министерство национальной обороны Турции сообщило о проведении военных операций на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК)... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T19:44

2023-12-23T19:44

2023-12-23T19:48

в мире

ирак

турция

реджеп тайип эрдоган

рабочая партия курдистана

анкара (провинция)

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АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о проведении военных операций на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) после гибели двенадцати своих военнослужащих. В ночь на субботу шесть турецких военнослужащих погибли на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков РПК. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу в Стамбуле, заявил, что Анкара не потерпит наличие "террористических образований" на севере Сирии и Ирака. По данным минобороны Турции, ещё шестеро военнослужащих погибли и один был ранен в столкновении с боевиками РПК в районе операции "Коготь-замок". По предварительным данным, в ходе столкновения были нейтрализованы 13 террористов. "Проводятся внезапные воздушные операции против выявленных целей", - сообщило турецкое военное ведомство в соцсети Х. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.

https://ria.ru/20231216/turtsiya-1916221949.html

ирак

турция

анкара (провинция)

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в мире, ирак, турция, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана, анкара (провинция)