Шведский офицер, обещавший "накостылять" русским, сделал признание
Samnytt: обещавший победу ВСУ в 2023 году шведский офицер признал неправоту
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Подполковник шведской армии Йоаким Паасикиви, выступающий одним из основных экспертов в местных СМИ по теме Украины и обещавшего победу ВСУ в 2023 году, "передумал" и отбросил свой оптимизм, пишет издание Samnytt.
Как говорится в статье, "почти каждый вечер" шведские телезрители наблюдали за тем, как с экранов телевизоров Паасикиви уверенно обещал, что ВСУ "накостыляют русскому медведю".
Однако на фоне провала украинского контрнаступления даже самый большой "проукраинский оптимист" начал сомневаться в возможностях Киева, указывает Samnytt. Так, в недавнем интервью газете Svenska Dagbladet он заявил, что "теперь все выглядит хуже". "Мне казалось, что дела у ВСУ обстоят лучше", — рассказал он газете, которая отмечает, что ранее Паасикиви, "самый известный подполковник Швеции", верил, что Украина "выиграет" в 2023 году.
При этом, как отмечает Samnytt, Паасикиви не сожалеет, что, как наиболее часто задействованный военный эксперт шведских СМИ, позволил собственным надеждам скрашивать оценки перспектив Украины. По его словам, он хотел подарить шведскому народу "радостную новость".
Украинская армия с 4 июня безуспешно пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как указал 19 декабря министр обороны Сергей Шойгу, при попытке контрнаступления ВСУ не смогли преодолеть даже тактическую зону обороны российских войск.