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Орбиту МКС скорректировали перед пересменкой "Союзов" - РИА Новости, 23.12.2023
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Наука
 
05:56 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/mks-1917611114.html
Орбиту МКС скорректировали перед пересменкой "Союзов"
Орбиту МКС скорректировали перед пересменкой "Союзов" - РИА Новости, 23.12.2023
Орбиту МКС скорректировали перед пересменкой "Союзов"
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-24" скорректировал орбиту МКС для обеспечения пересменки пилотируемых кораблей "Союз", запланированной весной 2024... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T05:56
2023-12-23T05:56
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-24" скорректировал орбиту МКС для обеспечения пересменки пилотируемых кораблей "Союз", запланированной весной 2024 года, говорится на сайте "Роскосмоса". "Сегодня орбиту Международной космической станции скорректировали для обеспечения пересменки пилотируемых кораблей "Союз", запланированной весной 2024 года. Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-24", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включились в 4.55 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), проработали 1131,85 секунды, выдав импульс величиной 1,84 метра в секунду", - говорится в сообщении. Отмечается, средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,2 километра и составила 417,7 километра. Кроме того, за все время полета МКС проведена 351 коррекция высоты ее орбиты, в том числе 197 - с помощью двигателей кораблей "Прогресс". "Весной 2024 года намечаются запуск пилотируемого корабля "Союз МС-25" с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" и приземление "Союза МС-24" в Казахстане. В основной экипаж "Союза МС-25" входят космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская и астронавт НАСА Трейси Дайсон. На "Союзе МС-24" вместе с Олегом Новицким и Мариной Василевской ожидается возвращение на Землю астронавта НАСА Лорал О'Хары", - говорится в сообщении. На борту МКС работает экипаж 70-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Кононенко, Николая Чуба и Константина Борисова, астронавтов НАСА Жасмин Могбели и Лорал О'Хары, астронавта ЕКА Андреаса Могенсена и астронавта JAXA Сатоси Фурукавы.
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байконур (город), казахстан, земля, олег новицкий, олег кононенко, николай чуб, роскосмос, наса
Наука, Байконур (город), Казахстан, Земля, Олег Новицкий, Олег Кононенко, Николай Чуб, Роскосмос, НАСА
Орбиту МКС скорректировали перед пересменкой "Союзов"

"Прогресс МС-24" скорректировал орбиту МКС перед сменой "Союзов" в 2024 году

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-24" скорректировал орбиту МКС для обеспечения пересменки пилотируемых кораблей "Союз", запланированной весной 2024 года, говорится на сайте "Роскосмоса".
«
"Сегодня орбиту Международной космической станции скорректировали для обеспечения пересменки пилотируемых кораблей "Союз", запланированной весной 2024 года. Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-24", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включились в 4.55 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), проработали 1131,85 секунды, выдав импульс величиной 1,84 метра в секунду", - говорится в сообщении.
Отмечается, средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,2 километра и составила 417,7 километра. Кроме того, за все время полета МКС проведена 351 коррекция высоты ее орбиты, в том числе 197 - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".
"Весной 2024 года намечаются запуск пилотируемого корабля "Союз МС-25" с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" и приземление "Союза МС-24" в Казахстане. В основной экипаж "Союза МС-25" входят космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская и астронавт НАСА Трейси Дайсон. На "Союзе МС-24" вместе с Олегом Новицким и Мариной Василевской ожидается возвращение на Землю астронавта НАСА Лорал О'Хары", - говорится в сообщении.
На борту МКС работает экипаж 70-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Кононенко, Николая Чуба и Константина Борисова, астронавтов НАСА Жасмин Могбели и Лорал О'Хары, астронавта ЕКА Андреаса Могенсена и астронавта JAXA Сатоси Фурукавы.
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НаукаБайконур (город)КазахстанЗемляОлег НовицкийОлег КононенкоНиколай ЧубРоскосмосНАСА
 
 
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