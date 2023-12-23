Орбиту МКС скорректировали перед пересменкой "Союзов"
"Прогресс МС-24" скорректировал орбиту МКС перед сменой "Союзов" в 2024 году
© Фото : РоскосмосМКС
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-24" скорректировал орбиту МКС для обеспечения пересменки пилотируемых кораблей "Союз", запланированной весной 2024 года, говорится на сайте "Роскосмоса".
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"Сегодня орбиту Международной космической станции скорректировали для обеспечения пересменки пилотируемых кораблей "Союз", запланированной весной 2024 года. Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-24", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включились в 4.55 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), проработали 1131,85 секунды, выдав импульс величиной 1,84 метра в секунду", - говорится в сообщении.
Отмечается, средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,2 километра и составила 417,7 километра. Кроме того, за все время полета МКС проведена 351 коррекция высоты ее орбиты, в том числе 197 - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".
"Весной 2024 года намечаются запуск пилотируемого корабля "Союз МС-25" с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" и приземление "Союза МС-24" в Казахстане. В основной экипаж "Союза МС-25" входят космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская и астронавт НАСА Трейси Дайсон. На "Союзе МС-24" вместе с Олегом Новицким и Мариной Василевской ожидается возвращение на Землю астронавта НАСА Лорал О'Хары", - говорится в сообщении.
На борту МКС работает экипаж 70-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Кононенко, Николая Чуба и Константина Борисова, астронавтов НАСА Жасмин Могбели и Лорал О'Хары, астронавта ЕКА Андреаса Могенсена и астронавта JAXA Сатоси Фурукавы.