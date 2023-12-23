https://ria.ru/20231223/mariupol-1917661327.html

Петербургские специалисты в 2024 году восстановят в Мариуполе 23 объекта

Петербургские специалисты в 2024 году восстановят в Мариуполе 23 объекта - РИА Новости, 23.12.2023

Петербургские специалисты в 2024 году восстановят в Мариуполе 23 объекта

Петербургские специалисты в 2024 году восстановят в Мариуполе 23 объекта, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T15:28

2023-12-23T15:28

2023-12-23T15:28

выставка-форум "россия"

мариуполь

санкт-петербург

донецкая народная республика

александр беглов

олег моргун

выставка-форум "россия"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Петербургские специалисты в 2024 году восстановят в Мариуполе 23 объекта, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. Сообщается, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и врио главы Мариуполя Олег Моргун осмотрели стенд ДНР на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве. "Посетители выставки обязательно подходят к экспозициям новых регионов. Здесь наша гордость и слава. Здесь – воины и труженики. По поручению президента Петербург пришел на помощь Мариуполю в первые дни после освобождения города. Для нас дорого всё, что связано с Донбассом, с городом-побратимом Мариуполем. Мариупольцы для нас - родные", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Моргун поблагодарил губернатора и петербуржцев за восстановление Мариуполя. "Как только закончились боевые действия, был подписан договор о побратимстве и сразу началось восстановление больниц, школ, детских садов спортивных и культурных объектов, транспорта, жилого фонда. Александр Беглов регулярно приезжает сам, инспектирует ход работ. На все просьбы руководства города и республики — ни разу не было отказа. Огромное спасибо петербуржцам", - сказал он. К настоящему времени петербургскими специалистами в Мариуполе уже восстановлены и построены десятки объектов. В течение 2022-2023 годов введены в эксплуатацию четыре детских сада и три школы, установлен памятник Александру Невскому, открыты три МФЦ. Также восстановлен Дворец детского и юношеского творчества. Петербургскими специалистами в Мариуполе благоустроены парки и скверы, восстановлены и открыты новые фонтаны, созданы три отделения МФЦ. При участии президента в Мариуполе в мае было открыто трамвайное движение. Петербург также передал Мариуполю более 100 автобусов. 15 декабря была открыта восстановленная петербуржцами пожарно-спасательная часть. В феврале следующего года планируется открыть еще одну. "В планах на 2024 год — восстановление 23 объектов. В их числе общежитие, драматический театр, гостиница, здание Пенсионного фонда, Реабилитационный центр для детей-инвалидов, корпус вспомогательных служб больничного городка, две бани, диагностический корпус медико-санитарной помощи и спортивный комплекс с бассейном", - отмечается в сообщении. Беглов отметил, что одним из примеров сотрудничества стал отдых мариупольских детей в Петербурге. "Мы принимаем ребят из Мариуполя на летние, зимние, весенние каникулы. Это дети, которые своими глазами видели войну. У них надо учиться мужеству и стойкости. Вместе с ними приезжают их учителя, которые, как и учителя в блокадном Ленинграде, поддерживали ребят, делились последним. Умение выстоять, быть всем вместе, быть верными своему городу, России, своим культурным и духовным ценностям — это героизм. Мариупольцы, как и жители других новых регионов, показывают пример, как надо любить Родину", - сказал губернатор. Беглов передал Моргуну книги о Санкт-Петербурге для Центральной городской библиотеки.

https://ria.ru/20231211/khusnullin-1914997349.html

https://ria.ru/20231214/mariupol-1915855032.html

https://ria.ru/20231212/shefskaya_pomosch_dnr-1915295002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мариуполь, санкт-петербург, донецкая народная республика, александр беглов, олег моргун, выставка-форум "россия"