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Экономика Ленобласти до 2031 года получит 6,5 триллиона, заявил Дрозденко - РИА Новости, 23.12.2023
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14:26 23.12.2023 (обновлено: 15:48 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/lenoblast-1917653766.html
Экономика Ленобласти до 2031 года получит 6,5 триллиона, заявил Дрозденко
Экономика Ленобласти до 2031 года получит 6,5 триллиона, заявил Дрозденко - РИА Новости, 23.12.2023
Экономика Ленобласти до 2031 года получит 6,5 триллиона, заявил Дрозденко
Инвестиции в экономику Ленинградской области за ближайшие 7 лет составят 6,5 триллиона рублей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T14:26
2023-12-23T15:48
выставка-форум "россия"
александр дрозденко
ленинградская область
москва
россия
выставка-форум "россия"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Инвестиции в экономику Ленинградской области за ближайшие 7 лет составят 6,5 триллиона рублей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. День Ленинградской области проходит в субботу на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. "За последние 10 лет в экономику региона было вложено 4 триллиона рублей. А в ближайшие 7 лет в экономику Ленобласти будет вложено 6,5 триллиона рублей. Это самые большие инвестиции в России в ближайшие 7 лет в конкретном регионе", - сказал Дрозденко, слова которого приводит Telegram-канал правительства региона, на открытии Дня Ленобласти. По его словам, это "разные инвестиции", которые охватывают не только лидирующие отрасли промышленности (газохимия, производство минеральных удобрений и станкостроение), но и "современные направления развития экономики". Характеризуя достижения региона, Дрозденко назвал Ленобласть "воротами в мир". "Приезжайте отдыхать, жить и работать в Ленобласть. Она очень разная: у региона героическое прошлое, современное настоящее и фантастическое будущее. Сегодня мы — ворота в мир. У нас крупнейший порты, а по росту ВВП азиатские драконы нам завидуют — сегодня мы растем на 7,5 процента. Сейчас Ленобласть производит до 40 процентов всех продуктов Северо-Запада: от яиц до форели и цветов", - отметил губернатор, пригласив собравшихся посетить регион.
https://ria.ru/20231223/vystavka-1917639755.html
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александр дрозденко, ленинградская область, москва, россия, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Александр Дрозденко, Ленинградская область, Москва, Россия, Выставка-форум "Россия"
Экономика Ленобласти до 2031 года получит 6,5 триллиона, заявил Дрозденко

Дрозденко: в экономику Ленобласти до 2031 года инвестируют 6,5 триллиона рублей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выставке "Россия"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выставке Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выставке "Россия"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Инвестиции в экономику Ленинградской области за ближайшие 7 лет составят 6,5 триллиона рублей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
День Ленинградской области проходит в субботу на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выставке Россия
Дрозденко открыл День Ленинградской области на выставке "Россия"
Вчера, 12:28
"За последние 10 лет в экономику региона было вложено 4 триллиона рублей. А в ближайшие 7 лет в экономику Ленобласти будет вложено 6,5 триллиона рублей. Это самые большие инвестиции в России в ближайшие 7 лет в конкретном регионе", - сказал Дрозденко, слова которого приводит Telegram-канал правительства региона, на открытии Дня Ленобласти.
По его словам, это "разные инвестиции", которые охватывают не только лидирующие отрасли промышленности (газохимия, производство минеральных удобрений и станкостроение), но и "современные направления развития экономики".
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Характеризуя достижения региона, Дрозденко назвал Ленобласть "воротами в мир".
"Приезжайте отдыхать, жить и работать в Ленобласть. Она очень разная: у региона героическое прошлое, современное настоящее и фантастическое будущее. Сегодня мы — ворота в мир. У нас крупнейший порты, а по росту ВВП азиатские драконы нам завидуют — сегодня мы растем на 7,5 процента. Сейчас Ленобласть производит до 40 процентов всех продуктов Северо-Запада: от яиц до форели и цветов", - отметил губернатор, пригласив собравшихся посетить регион.
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Выставка-форум "Россия"Александр ДрозденкоЛенинградская областьМоскваРоссияВыставка-форум "Россия"
 
 
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