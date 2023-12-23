https://ria.ru/20231223/lenoblast-1917653766.html

Экономика Ленобласти до 2031 года получит 6,5 триллиона, заявил Дрозденко

Экономика Ленобласти до 2031 года получит 6,5 триллиона, заявил Дрозденко - РИА Новости, 23.12.2023

Экономика Ленобласти до 2031 года получит 6,5 триллиона, заявил Дрозденко

Инвестиции в экономику Ленинградской области за ближайшие 7 лет составят 6,5 триллиона рублей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T14:26

2023-12-23T14:26

2023-12-23T15:48

выставка-форум "россия"

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Инвестиции в экономику Ленинградской области за ближайшие 7 лет составят 6,5 триллиона рублей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. День Ленинградской области проходит в субботу на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. "За последние 10 лет в экономику региона было вложено 4 триллиона рублей. А в ближайшие 7 лет в экономику Ленобласти будет вложено 6,5 триллиона рублей. Это самые большие инвестиции в России в ближайшие 7 лет в конкретном регионе", - сказал Дрозденко, слова которого приводит Telegram-канал правительства региона, на открытии Дня Ленобласти. По его словам, это "разные инвестиции", которые охватывают не только лидирующие отрасли промышленности (газохимия, производство минеральных удобрений и станкостроение), но и "современные направления развития экономики". Характеризуя достижения региона, Дрозденко назвал Ленобласть "воротами в мир". "Приезжайте отдыхать, жить и работать в Ленобласть. Она очень разная: у региона героическое прошлое, современное настоящее и фантастическое будущее. Сегодня мы — ворота в мир. У нас крупнейший порты, а по росту ВВП азиатские драконы нам завидуют — сегодня мы растем на 7,5 процента. Сейчас Ленобласть производит до 40 процентов всех продуктов Северо-Запада: от яиц до форели и цветов", - отметил губернатор, пригласив собравшихся посетить регион.

https://ria.ru/20231223/vystavka-1917639755.html

https://ria.ru/20231222/proekt-1917426303.html

https://ria.ru/20231221/prezentatsiya-1917349914.html

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