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Афонин рассказал о голосовании за кандидатуру Харитонова на съезде КПРФ - РИА Новости, 23.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:29 23.12.2023 (обновлено: 15:41 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/kprf-1917661733.html
Афонин рассказал о голосовании за кандидатуру Харитонова на съезде КПРФ
Афонин рассказал о голосовании за кандидатуру Харитонова на съезде КПРФ - РИА Новости, 23.12.2023
Афонин рассказал о голосовании за кандидатуру Харитонова на съезде КПРФ
Сто семьдесят пять делегатов съезда КПРФ проголосовали за кандидатуру депутата ГД Николая Харитонова на выборы президента, шесть делегатов против, сообщил... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T15:29
2023-12-23T15:41
выборы президента россии — 2024
политика
кпрф
юрий афонин
николай харитонов
геннадий зюганов
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек – РИА Новости. Сто семьдесят пять делегатов съезда КПРФ проголосовали за кандидатуру депутата ГД Николая Харитонова на выборы президента, шесть делегатов против, сообщил депутат ГД Юрий Афонин."Сто семьдесят пять (делегатов - ред.) проголосовали за, шесть против", - сказал он журналистам.В свою очередь, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал данный съезд историческим, так как в "условиях войны, наша страна никогда выборы не проводила"."Партия предложила Харитонова Николая Михайловича в качестве кандидата, все левопатриотичекие силы все активно поддержали, дружно проголосовали, я его поздравляю, потому что я такого результата ни разу не добивался", - отметил он.
https://ria.ru/20231223/yabloko-1917656871.html
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политика, кпрф, юрий афонин, николай харитонов, геннадий зюганов, госдума рф
Выборы президента России — 2024, Политика, КПРФ, Юрий Афонин, Николай Харитонов, Геннадий Зюганов, Госдума РФ
Афонин рассказал о голосовании за кандидатуру Харитонова на съезде КПРФ

Афонин: 175 делегатов съезда КПРФ проголосовали за кандидатуру Харитонова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧлен президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов во время голосования по кандидатуре на выборы президента РФ от партии
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов во время голосования по кандидатуре на выборы президента РФ от партии - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов во время голосования по кандидатуре на выборы президента РФ от партии
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек – РИА Новости. Сто семьдесят пять делегатов съезда КПРФ проголосовали за кандидатуру депутата ГД Николая Харитонова на выборы президента, шесть делегатов против, сообщил депутат ГД Юрий Афонин.
«
"Сто семьдесят пять (делегатов - ред.) проголосовали за, шесть против", - сказал он журналистам.
В свою очередь, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал данный съезд историческим, так как в "условиях войны, наша страна никогда выборы не проводила".
"Партия предложила Харитонова Николая Михайловича в качестве кандидата, все левопатриотичекие силы все активно поддержали, дружно проголосовали, я его поздравляю, потому что я такого результата ни разу не добивался", - отметил он.
Председатель Федерального политического комитета партии Яблоко Григорий Явлинский - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Явлинский не будет участвовать в выборах президента, сообщили в "Яблоке"
Вчера, 14:48
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаКПРФЮрий АфонинНиколай ХаритоновГеннадий ЗюгановГосдума РФ
 
 
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