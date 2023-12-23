https://ria.ru/20231223/kprf-1917661733.html

Афонин рассказал о голосовании за кандидатуру Харитонова на съезде КПРФ

Афонин рассказал о голосовании за кандидатуру Харитонова на съезде КПРФ - РИА Новости, 23.12.2023

Афонин рассказал о голосовании за кандидатуру Харитонова на съезде КПРФ

Сто семьдесят пять делегатов съезда КПРФ проголосовали за кандидатуру депутата ГД Николая Харитонова на выборы президента, шесть делегатов против, сообщил... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T15:29

2023-12-23T15:29

2023-12-23T15:41

выборы президента россии — 2024

политика

кпрф

юрий афонин

николай харитонов

геннадий зюганов

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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек – РИА Новости. Сто семьдесят пять делегатов съезда КПРФ проголосовали за кандидатуру депутата ГД Николая Харитонова на выборы президента, шесть делегатов против, сообщил депутат ГД Юрий Афонин."Сто семьдесят пять (делегатов - ред.) проголосовали за, шесть против", - сказал он журналистам.В свою очередь, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал данный съезд историческим, так как в "условиях войны, наша страна никогда выборы не проводила"."Партия предложила Харитонова Николая Михайловича в качестве кандидата, все левопатриотичекие силы все активно поддержали, дружно проголосовали, я его поздравляю, потому что я такого результата ни разу не добивался", - отметил он.

https://ria.ru/20231223/yabloko-1917656871.html

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политика, кпрф, юрий афонин, николай харитонов, геннадий зюганов, госдума рф