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Афонин рассказал о регистрации Харитонова кандидатом в президенты России

Афонин рассказал о регистрации Харитонова кандидатом в президенты России - РИА Новости, 23.12.2023

Афонин рассказал о регистрации Харитонова кандидатом в президенты России

Кандидат в президенты от КПРФ, которым как ожидается по итогам съезда, может стать Николай Харитонов подаст документы в ЦИК о регистрации кандидатом в... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T14:46

2023-12-23T14:46

2023-12-23T14:51

выборы президента россии — 2024

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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек – РИА Новости. Кандидат в президенты от КПРФ, которым как ожидается по итогам съезда, может стать Николай Харитонов подаст документы в ЦИК о регистрации кандидатом в президенты РФ ориентировочно 27 декабря, сообщил член президиума ЦК КПРФ Юрий Афонин."Подаст документы в ЦИК о регистрации кандидатом в президенты РФ ориентировочно 27 декабря", - сообщил журналистам Афонин в ответ на вопрос журналистов о том, когда Харитонов может подать документы.В подмосковных Снегирях проходит съезд КПРФ. Выборы президента РФ назначены на март 2024 года.От КПРФ ее лидер Зюганов четыре раза баллотировался на пост президента РФ – в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. На всех президентских выборах занимал второе место. В 1996 году он был близок к победе: в ходе первого тура 16 июня 1996 года Борис Ельцин набрал 35,28% голосов, Зюганов - 32,03%, однако во втором туре тогдашний президент РФ, начавший кампанию с очень низкого рейтинга зимой 1996-го, победил с 53,82% голосов против 40,31% у лидера КПРФ.Харитонов выдвигался от КПРФ на президентских выборах 2004 года, набрав тогда 13,69% голосов и заняв второе место. В 2018 году от партии кандидатом был директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (11,77% голосов, 2-е место).

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политика, россия, кпрф, юрий афонин, николай харитонов, борис ельцин