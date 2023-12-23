Рейтинг@Mail.ru
Афонин рассказал о регистрации Харитонова кандидатом в президенты России - РИА Новости, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:46 23.12.2023 (обновлено: 14:51 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/kprf-1917656628.html
Афонин рассказал о регистрации Харитонова кандидатом в президенты России
Афонин рассказал о регистрации Харитонова кандидатом в президенты России - РИА Новости, 23.12.2023
Афонин рассказал о регистрации Харитонова кандидатом в президенты России
Кандидат в президенты от КПРФ, которым как ожидается по итогам съезда, может стать Николай Харитонов подаст документы в ЦИК о регистрации кандидатом в... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T14:46
2023-12-23T14:51
выборы президента россии — 2024
политика
россия
кпрф
юрий афонин
николай харитонов
борис ельцин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829484932_0:69:3172:1853_1920x0_80_0_0_6f34ac58a1b69f569caac0e6c8a6d559.jpg
РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек – РИА Новости. Кандидат в президенты от КПРФ, которым как ожидается по итогам съезда, может стать Николай Харитонов подаст документы в ЦИК о регистрации кандидатом в президенты РФ ориентировочно 27 декабря, сообщил член президиума ЦК КПРФ Юрий Афонин."Подаст документы в ЦИК о регистрации кандидатом в президенты РФ ориентировочно 27 декабря", - сообщил журналистам Афонин в ответ на вопрос журналистов о том, когда Харитонов может подать документы.В подмосковных Снегирях проходит съезд КПРФ. Выборы президента РФ назначены на март 2024 года.От КПРФ ее лидер Зюганов четыре раза баллотировался на пост президента РФ – в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. На всех президентских выборах занимал второе место. В 1996 году он был близок к победе: в ходе первого тура 16 июня 1996 года Борис Ельцин набрал 35,28% голосов, Зюганов - 32,03%, однако во втором туре тогдашний президент РФ, начавший кампанию с очень низкого рейтинга зимой 1996-го, победил с 53,82% голосов против 40,31% у лидера КПРФ.Харитонов выдвигался от КПРФ на президентских выборах 2004 года, набрав тогда 13,69% голосов и заняв второе место. В 2018 году от партии кандидатом был директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (11,77% голосов, 2-е место).
https://ria.ru/20231223/kprf-1917643731.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829484932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78e79ee99809b58eb2c102b44c26c4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, кпрф, юрий афонин, николай харитонов, борис ельцин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, КПРФ, Юрий Афонин, Николай Харитонов, Борис Ельцин
Афонин рассказал о регистрации Харитонова кандидатом в президенты России

Афонин: Харитонов подаст свою кандидатуру в президенты РФ от КПРФ 27 декабря

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАктивисты партии КПРФ
Активисты партии КПРФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Активисты партии КПРФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек – РИА Новости. Кандидат в президенты от КПРФ, которым как ожидается по итогам съезда, может стать Николай Харитонов подаст документы в ЦИК о регистрации кандидатом в президенты РФ ориентировочно 27 декабря, сообщил член президиума ЦК КПРФ Юрий Афонин.
«
"Подаст документы в ЦИК о регистрации кандидатом в президенты РФ ориентировочно 27 декабря", - сообщил журналистам Афонин в ответ на вопрос журналистов о том, когда Харитонов может подать документы.
В подмосковных Снегирях проходит съезд КПРФ. Выборы президента РФ назначены на март 2024 года.
От КПРФ ее лидер Зюганов четыре раза баллотировался на пост президента РФ – в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. На всех президентских выборах занимал второе место. В 1996 году он был близок к победе: в ходе первого тура 16 июня 1996 года Борис Ельцин набрал 35,28% голосов, Зюганов - 32,03%, однако во втором туре тогдашний президент РФ, начавший кампанию с очень низкого рейтинга зимой 1996-го, победил с 53,82% голосов против 40,31% у лидера КПРФ.
Харитонов выдвигался от КПРФ на президентских выборах 2004 года, набрав тогда 13,69% голосов и заняв второе место. В 2018 году от партии кандидатом был директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (11,77% голосов, 2-е место).
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на третьем этапе XVIII съезда КПРФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Зюганов сообщил, что возглавит штаб кандидата в президенты России от КПРФ
Вчера, 13:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияКПРФЮрий АфонинНиколай ХаритоновБорис Ельцин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала