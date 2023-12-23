Зюганов сообщил, что возглавит штаб кандидата в президенты России от КПРФ
Зюганов сообщил, что возглавит штаб кандидата в президенты РФ от партии КПРФ
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на третьем этапе XVIII съезда КПРФ
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на третьем этапе XVIII съезда КПРФ
РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что возглавит штаб кандидата от КПРФ на президентских выборах.
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"Я пошел на выборы, я возглавляю штаб..., я буду координировать всю работу, выполнять роль человека, который обеспечивает выборную кампанию", - сообщил Зюганов в ответ на вопрос журналиста, почему он сам не пойдет на выборы.
В Подмосковных Снегирях проходит съезд КПРФ. Выборы президента РФ назначены на март 2024 года.
От КПРФ ее лидер Зюганов четыре раза баллотировался на пост президента РФ – в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. На всех президентских выборах занимал второе место. В 1996 году он был близок к победе: в ходе первого тура 16 июня 1996 года Борис Ельцин набрал 35,28% голосов, Зюганов - 32,03%, однако во втором туре тогдашний президент РФ, начавший кампанию с очень низкого рейтинга зимой 1996-го, победил с 53,82% голосов против 40,31% у лидера КПРФ.
Ранее Зюганов заявил, что уверен, что съезд КПРФ поддержит на тайном голосовании депутата ГД Николая Харитонова в качестве кандидата на президентские выборы от партии.
Харитонов выдвигался от КПРФ на президентских выборах 2004 года, набрав тогда 13,69% голосов и заняв второе место. В 2018 году от партии кандидатом был директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (11,77% голосов, 2-е место).