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Зюганов сообщил, что возглавит штаб кандидата в президенты России от КПРФ - РИА Новости, 23.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
13:00 23.12.2023 (обновлено: 14:19 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/kprf-1917643731.html
Зюганов сообщил, что возглавит штаб кандидата в президенты России от КПРФ
Зюганов сообщил, что возглавит штаб кандидата в президенты России от КПРФ - РИА Новости, 23.12.2023
Зюганов сообщил, что возглавит штаб кандидата в президенты России от КПРФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что возглавит штаб кандидата от КПРФ на президентских выборах. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T13:00
2023-12-23T14:19
политика
россия
геннадий зюганов
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николай харитонов
кпрф
госдума рф
выборы президента россии — 2024
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что возглавит штаб кандидата от КПРФ на президентских выборах."Я пошел на выборы, я возглавляю штаб..., я буду координировать всю работу, выполнять роль человека, который обеспечивает выборную кампанию", - сообщил Зюганов в ответ на вопрос журналиста, почему он сам не пойдет на выборы.В Подмосковных Снегирях проходит съезд КПРФ. Выборы президента РФ назначены на март 2024 года.От КПРФ ее лидер Зюганов четыре раза баллотировался на пост президента РФ – в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. На всех президентских выборах занимал второе место. В 1996 году он был близок к победе: в ходе первого тура 16 июня 1996 года Борис Ельцин набрал 35,28% голосов, Зюганов - 32,03%, однако во втором туре тогдашний президент РФ, начавший кампанию с очень низкого рейтинга зимой 1996-го, победил с 53,82% голосов против 40,31% у лидера КПРФ.Ранее Зюганов заявил, что уверен, что съезд КПРФ поддержит на тайном голосовании депутата ГД Николая Харитонова в качестве кандидата на президентские выборы от партии.Харитонов выдвигался от КПРФ на президентских выборах 2004 года, набрав тогда 13,69% голосов и заняв второе место. В 2018 году от партии кандидатом был директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (11,77% голосов, 2-е место).
https://ria.ru/20231223/kprf-1917642052.html
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политика, россия, геннадий зюганов, борис ельцин, николай харитонов, кпрф, госдума рф
Политика, Россия, Геннадий Зюганов, Борис Ельцин, Николай Харитонов, КПРФ, Госдума РФ, Выборы президента России — 2024
Зюганов сообщил, что возглавит штаб кандидата в президенты России от КПРФ

Зюганов сообщил, что возглавит штаб кандидата в президенты РФ от партии КПРФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на третьем этапе XVIII съезда КПРФ
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на третьем этапе XVIII съезда КПРФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на третьем этапе XVIII съезда КПРФ
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что возглавит штаб кандидата от КПРФ на президентских выборах.
«
"Я пошел на выборы, я возглавляю штаб..., я буду координировать всю работу, выполнять роль человека, который обеспечивает выборную кампанию", - сообщил Зюганов в ответ на вопрос журналиста, почему он сам не пойдет на выборы.
В Подмосковных Снегирях проходит съезд КПРФ. Выборы президента РФ назначены на март 2024 года.
От КПРФ ее лидер Зюганов четыре раза баллотировался на пост президента РФ – в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. На всех президентских выборах занимал второе место. В 1996 году он был близок к победе: в ходе первого тура 16 июня 1996 года Борис Ельцин набрал 35,28% голосов, Зюганов - 32,03%, однако во втором туре тогдашний президент РФ, начавший кампанию с очень низкого рейтинга зимой 1996-го, победил с 53,82% голосов против 40,31% у лидера КПРФ.
Ранее Зюганов заявил, что уверен, что съезд КПРФ поддержит на тайном голосовании депутата ГД Николая Харитонова в качестве кандидата на президентские выборы от партии.
Харитонов выдвигался от КПРФ на президентских выборах 2004 года, набрав тогда 13,69% голосов и заняв второе место. В 2018 году от партии кандидатом был директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (11,77% голосов, 2-е место).
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Зюганов назвал возможного кандидата от КПРФ на выборах в 2024 году
Вчера, 12:47
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияГеннадий ЗюгановБорис ЕльцинНиколай ХаритоновКПРФГосдума РФ
 
 
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