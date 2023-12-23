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В Подмосковье открылся съезд КПРФ - РИА Новости, 23.12.2023
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10:22 23.12.2023 (обновлено: 10:47 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/kprf-1917625293.html
В Подмосковье открылся съезд КПРФ
В Подмосковье открылся съезд КПРФ - РИА Новости, 23.12.2023
В Подмосковье открылся съезд КПРФ
Съезд КПРФ открылся в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T10:22
2023-12-23T10:47
политика
московская область (подмосковье)
истринский район
выборы президента рф
кпрф
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек – РИА Новости. Съезд КПРФ открылся в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что на мероприятии выдвинут кандидата на выборы президента от партии.Пленум проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" в селе Рождествено Истринского района Московской области."На съезд было избрано 215 делегатов, из них 188 присутствует", - сообщил на съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Председательствующим на съезде был утвержден Зюганов, секретарем - депутат Госдумы Алексей Корниенко, председателем избирательной комиссии - член президиума ЦК КПРФ Николай Васильев.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.
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политика, московская область (подмосковье), истринский район, выборы президента рф, кпрф
Политика, Московская область (Подмосковье), Истринский район, Выборы президента РФ, КПРФ
В Подмосковье открылся съезд КПРФ

В Подмосковье открылся съезд КПРФ, где выдвинут кандидата на выборы президента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТретий этап XVIII съезда КПРФ в оздоровительном комплексе "Снегири" в селе Рождествено Московской области
Третий этап XVIII съезда КПРФ в оздоровительном комплексе Снегири в селе Рождествено Московской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Третий этап XVIII съезда КПРФ в оздоровительном комплексе "Снегири" в селе Рождествено Московской области
Читать ria.ru в
РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек – РИА Новости. Съезд КПРФ открылся в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что на мероприятии выдвинут кандидата на выборы президента от партии.
Пленум проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" в селе Рождествено Истринского района Московской области.
«
"На съезд было избрано 215 делегатов, из них 188 присутствует", - сообщил на съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Председательствующим на съезде был утвержден Зюганов, секретарем - депутат Госдумы Алексей Корниенко, председателем избирательной комиссии - член президиума ЦК КПРФ Николай Васильев.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.
Николай Харитонов - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Пленум КПРФ поддержал кандидатуру Харитонова на выборы президента
22 декабря, 13:53
 
ПолитикаМосковская область (Подмосковье)Истринский районВыборы президента РФКПРФ
 
 
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