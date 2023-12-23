https://ria.ru/20231223/kprf-1917625293.html

В Подмосковье открылся съезд КПРФ

В Подмосковье открылся съезд КПРФ - РИА Новости, 23.12.2023

В Подмосковье открылся съезд КПРФ

Съезд КПРФ открылся в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T10:22

2023-12-23T10:22

2023-12-23T10:47

политика

московская область (подмосковье)

истринский район

выборы президента рф

кпрф

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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек – РИА Новости. Съезд КПРФ открылся в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что на мероприятии выдвинут кандидата на выборы президента от партии.Пленум проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" в селе Рождествено Истринского района Московской области."На съезд было избрано 215 делегатов, из них 188 присутствует", - сообщил на съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Председательствующим на съезде был утвержден Зюганов, секретарем - депутат Госдумы Алексей Корниенко, председателем избирательной комиссии - член президиума ЦК КПРФ Николай Васильев.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.

https://ria.ru/20231222/kharitonov-1917464887.html

московская область (подмосковье)

истринский район

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, московская область (подмосковье), истринский район, выборы президента рф, кпрф