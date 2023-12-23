В Подмосковье открылся съезд КПРФ
В Подмосковье открылся съезд КПРФ, где выдвинут кандидата на выборы президента
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТретий этап XVIII съезда КПРФ в оздоровительном комплексе "Снегири" в селе Рождествено Московской области
Третий этап XVIII съезда КПРФ в оздоровительном комплексе "Снегири" в селе Рождествено Московской области
РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек – РИА Новости. Съезд КПРФ открылся в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что на мероприятии выдвинут кандидата на выборы президента от партии.
Пленум проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" в селе Рождествено Истринского района Московской области.
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"На съезд было избрано 215 делегатов, из них 188 присутствует", - сообщил на съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Председательствующим на съезде был утвержден Зюганов, секретарем - депутат Госдумы Алексей Корниенко, председателем избирательной комиссии - член президиума ЦК КПРФ Николай Васильев.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.