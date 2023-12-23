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В Петербурге арестовали участника СВО, ранее осужденного за убийство

В Петербурге арестовали участника СВО, ранее осужденного за убийство - РИА Новости, 23.12.2023

В Петербурге арестовали участника СВО, ранее осужденного за убийство

Участвовавший в СВО 67-летний Александр Тютин, который ранее был осуждён за организацию убийства бывшего компаньона и его семьи, арестован в Петербурге по делу... РИА Новости, 23.12.2023

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Участвовавший в СВО 67-летний Александр Тютин, который ранее был осуждён за организацию убийства бывшего компаньона и его семьи, арестован в Петербурге по делу о заказном убийстве, сообщили в пресс-службе городского главка СК РФ. "Двадцать первого декабря 2023 года следователями СК совместно с сотрудниками регионального управления МВД России Тютин был задержан. Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба. Со ссылкой на городской главк СК сообщалось, что Тютин из личной неприязни к своему знакомому решил организовать его убийство, для этого он не позднее декабря 2023 года привлёк в качестве потенциального исполнителя ещё одного знакомого, передав ему информацию о будущей жертве, находящейся в Турции, и пообещав деньги за убийство этого мужчины. Но предполагаемый киллер обратился в правоохранительные органы и сообщил о готовящемся убийстве. Источник РИА Новости сообщал, что жертвой Тютина должен был стать, предположительно, любовник его нынешней жены. Как ранее информировало ведомство, в январе 2021 года Тютин был приговорен к 23 годам колонии за организацию в 2005 году убийства своего бывшего компаньона по бизнесу, его супруги и двух их несовершеннолетних детей, а также за "организацию приготовления к убийству по найму" дочери сестры бывшей жены в 2018 году. С июля 2022 года по январь 2023 года Тютин участвовал в специальной военной операции в составе частной военной компании.

https://ria.ru/20231221/strelyavshiy-1917359450.html

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санкт-петербург, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)