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В Петербурге арестовали участника СВО, ранее осужденного за убийство - РИА Новости, 23.12.2023
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15:32 23.12.2023 (обновлено: 15:34 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/arest-1917662025.html
В Петербурге арестовали участника СВО, ранее осужденного за убийство
В Петербурге арестовали участника СВО, ранее осужденного за убийство - РИА Новости, 23.12.2023
В Петербурге арестовали участника СВО, ранее осужденного за убийство
Участвовавший в СВО 67-летний Александр Тютин, который ранее был осуждён за организацию убийства бывшего компаньона и его семьи, арестован в Петербурге по делу... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T15:32
2023-12-23T15:34
санкт-петербург
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Участвовавший в СВО 67-летний Александр Тютин, который ранее был осуждён за организацию убийства бывшего компаньона и его семьи, арестован в Петербурге по делу о заказном убийстве, сообщили в пресс-службе городского главка СК РФ. "Двадцать первого декабря 2023 года следователями СК совместно с сотрудниками регионального управления МВД России Тютин был задержан. Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба. Со ссылкой на городской главк СК сообщалось, что Тютин из личной неприязни к своему знакомому решил организовать его убийство, для этого он не позднее декабря 2023 года привлёк в качестве потенциального исполнителя ещё одного знакомого, передав ему информацию о будущей жертве, находящейся в Турции, и пообещав деньги за убийство этого мужчины. Но предполагаемый киллер обратился в правоохранительные органы и сообщил о готовящемся убийстве. Источник РИА Новости сообщал, что жертвой Тютина должен был стать, предположительно, любовник его нынешней жены. Как ранее информировало ведомство, в январе 2021 года Тютин был приговорен к 23 годам колонии за организацию в 2005 году убийства своего бывшего компаньона по бизнесу, его супруги и двух их несовершеннолетних детей, а также за "организацию приготовления к убийству по найму" дочери сестры бывшей жены в 2018 году. С июля 2022 года по январь 2023 года Тютин участвовал в специальной военной операции в составе частной военной компании.
https://ria.ru/20231221/strelyavshiy-1917359450.html
https://ria.ru/20231220/arest-1917104497.html
санкт-петербург
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санкт-петербург, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге арестовали участника СВО, ранее осужденного за убийство

В Петербурге арестовали участника СВО, ранее осужденного за заказное убийство

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Участвовавший в СВО 67-летний Александр Тютин, который ранее был осуждён за организацию убийства бывшего компаньона и его семьи, арестован в Петербурге по делу о заказном убийстве, сообщили в пресс-службе городского главка СК РФ.
"Двадцать первого декабря 2023 года следователями СК совместно с сотрудниками регионального управления МВД России Тютин был задержан. Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба.
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Со ссылкой на городской главк СК сообщалось, что Тютин из личной неприязни к своему знакомому решил организовать его убийство, для этого он не позднее декабря 2023 года привлёк в качестве потенциального исполнителя ещё одного знакомого, передав ему информацию о будущей жертве, находящейся в Турции, и пообещав деньги за убийство этого мужчины. Но предполагаемый киллер обратился в правоохранительные органы и сообщил о готовящемся убийстве. Источник РИА Новости сообщал, что жертвой Тютина должен был стать, предположительно, любовник его нынешней жены.
Как ранее информировало ведомство, в январе 2021 года Тютин был приговорен к 23 годам колонии за организацию в 2005 году убийства своего бывшего компаньона по бизнесу, его супруги и двух их несовершеннолетних детей, а также за "организацию приготовления к убийству по найму" дочери сестры бывшей жены в 2018 году. С июля 2022 года по январь 2023 года Тютин участвовал в специальной военной операции в составе частной военной компании.
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