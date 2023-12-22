https://ria.ru/20231222/zrk_tor-1917375735.html

Расчет ЗРК "Тор" уничтожил на Купянском направлении дроны-разведчики ВСУ

Расчет ЗРК "Тор" уничтожил на Купянском направлении дроны-разведчики ВСУ - РИА Новости, 22.12.2023

Расчет ЗРК "Тор" уничтожил на Купянском направлении дроны-разведчики ВСУ

Расчет Зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" группировки войск "Запад" уничтожил украинские разведывательные беспилотники на купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T05:08

2023-12-22T05:08

2023-12-22T05:08

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 22 дек – РИА Новости. Расчет Зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" группировки войск "Запад" уничтожил украинские разведывательные беспилотники на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет ЗРК "Тор" уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ. В ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение. Данные беспилотники предназначались для наведения целей артиллерии ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что зенитный ракетный комплекс "Тор" ведёт воздушную разведку и сканирует небо в радиусе 30 с лишним километров. Может одновременно засечь до 40 целей, даже самых малогабаритных. В Минобороны добавили, что данный расчет выполняет задачи под Купянском уже более года. И ежедневно ему приходится выполнять боевые стрельбы. Более всего БПЛА ВСУ осуществляют разведывательных полетов, основная их цель – обнаружить позиции российской артиллерии, что представляет для нее очевидную опасность при обнаружении. "Сбиваем мы БПЛА, крылатые ракеты. Каждый день работаем, каждый день сбиваем. По несколько пусков делаем. "Лелека-100", "Фурии" - в основном, работаем по разведывательным БПЛА. За день, бывало, и по 10 целей сбивали. У нас "Тор" еще может работать и в движении. Поэтому мы отработали и сразу с этой точки уезжаем на другую", - сказал начальник расчёта ЗРК "Тор" с позывным "Оренбург".

https://ria.ru/20231222/su-34-1917375179.html

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