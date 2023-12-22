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"Аэрофлот" запустил тестирование новой услуги по перевозке животных
"Аэрофлот" запустил тестирование новой услуги по перевозке животных - РИА Новости, 22.12.2023
"Аэрофлот" запустил тестирование новой услуги по перевозке животных
"Аэрофлот" запустил тестирование услуги перевозки животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета, следует из сообщения компании. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T18:44
2023-12-22T18:44
2023-12-22T20:28
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. "Аэрофлот" запустил тестирование услуги перевозки животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета, следует из сообщения компании. "Аэрофлот" приступил к тестированию нового сервиса, который позволит пассажирам перевозить животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета. На первоначальном этапе услуга будет доступна на собственных рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года, после чего авиакомпания примет решение о продлении услуги на постоянной основе", — говорится в сообщении. Уточняется, что один пассажир сможет перевезти в соседнем кресле один контейнер с животным или птицей в любом классе обслуживания. Оплата за дополнительное место будет осуществляться по тарифу, применяемому для взрослого пассажира. Контейнер разрешается размещать только на креслах у иллюминатора. В течение всего полета питомец должен оставаться в переноске. Кроме того, общий вес контейнера вместе с животным не может превышать 15 килограммов. Компания ожидает, что новая услуга будет востребована у владельцев небольших животных и птиц и сделает авиаперелеты с питомцами более комфортными.
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новости - туризм, аэрофлот
Туризм, Новости - Туризм, Аэрофлот
"Аэрофлот" запустил тестирование новой услуги по перевозке животных
Аэрофлот запустил тестирование услуги перевозки животных на пассажирском кресле
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
"Аэрофлот" запустил тестирование услуги перевозки животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета, следует из сообщения
компании.
"Аэрофлот" приступил к тестированию нового сервиса, который позволит пассажирам перевозить животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета. На первоначальном этапе услуга будет доступна на собственных рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года, после чего авиакомпания примет решение о продлении услуги на постоянной основе", — говорится в сообщении.
Уточняется, что один пассажир сможет перевезти в соседнем кресле один контейнер с животным или птицей в любом классе обслуживания. Оплата за дополнительное место будет осуществляться по тарифу, применяемому для взрослого пассажира.
Контейнер разрешается размещать только на креслах у иллюминатора. В течение всего полета питомец должен оставаться в переноске. Кроме того, общий вес контейнера вместе с животным не может превышать 15 килограммов.
Компания ожидает, что новая услуга будет востребована у владельцев небольших животных и птиц и сделает авиаперелеты с питомцами более комфортными.
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