https://ria.ru/20231222/zhile-1917533963.html

Более 73 тыс кв м аварийного жилья расселили в Нижегородской области

Более 73 тыс кв м аварийного жилья расселили в Нижегородской области - РИА Новости, 22.12.2023

Более 73 тыс кв м аварийного жилья расселили в Нижегородской области

Более 73 тысяч квадратных метров аварийного жилья расселили в Нижегородской области в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T16:58

2023-12-22T16:58

2023-12-22T16:58

нижегородская область

нижегородская область

нижний новгород

жилье

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Более 73 тысяч квадратных метров аварийного жилья расселили в Нижегородской области в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона. Реализация федеральной программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (входит в нацпроект "Жилье и городская среда") завершается в Нижегородской области в 2023 году. "В это году в Нижегородской области расселено 73,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья, что составляет 116,3% от первоначального плана на год. В этом году в Нижегородской области благодаря нацпроекту из аварийного жилья смогли переехать 3 120 человек", - говорится в сообщении. Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, одновременно в регионе развивается жилищное строительство, что особенно важно для муниципальных округов. "В ряде поселений до начала реализации программы по расселению аварийного жилья новые многоквартирные дома не строились около 30 лет. Только в этом году в рамках программы было построено 57 тысяч квадратных метров нового жилья, благодаря чему большинство жителей переехало из аварийных домов в новые квартиры", - подчеркнул Морозов. В общей сложности за пять лет в рамках федерального проекта перед Нижегородской областью стояла задача ликвидировать 224,15 тысячи квадратных метров аварийного жилья для улучшения жилищных условий 12,8 тысячи человек. На сегодняшний день - с опережением на два года - уже обеспечено расселение 233 тысяч квадратных метров аварийного жилья (13,8 тысячи человек, что составляет 106,2% от плана), в том числе в Нижнем Новгороде построен новый дом для жителей дома по улице Краснодонцев, 17, признанного непригодным для проживания после взрыва бытового газа. С 2024 года Нижегородская область готова приступить к реализации очередной региональной программы "Переселение граждан из аварийного жилья на 2024-2028 годы", она предусматривает расселение домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года. В паспорт программы включены 43 из 51 муниципального образования – те, на чьей территории есть такие дома.

https://ria.ru/20231128/zhk-1912302189.html

https://ria.ru/20231215/poezd-1915986740.html

https://ria.ru/20230808/pfki-1888931328.html

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нижегородская область, нижний новгород, жилье