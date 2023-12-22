https://ria.ru/20231222/zemletryasenie-1917503221.html
На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 22.12.2023
На Камчатке произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:22
2023-12-22T15:22
2023-12-22T15:22
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "Зарегистрировано землетрясение на глубине 64 километра. Магнитуда составила 5,3. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 163 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. В отдельных районах города толчки ощущались силой до трех баллов", - говорится в сообщении. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.
https://ria.ru/20231222/zemletryasenie-1917470238.html
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происшествия, камчатка, россия, камчатский край
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край
На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3