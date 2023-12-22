https://ria.ru/20231222/zemletryasenie-1917385712.html

Число погибших при землетрясении в Китае достигло 144

Число погибших при землетрясении в Китае достигло 144 - РИА Новости, 22.12.2023

Число погибших при землетрясении в Китае достигло 144

Число погибших в результате землетрясения в провинции Ганьсу на северо-западе Китая возросло до 144, сообщило Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T08:39

2023-12-22T08:39

2023-12-22T08:39

в мире

китай

ганьсу

цинхай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕКИН, 22 дек - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в провинции Ганьсу на северо-западе Китая возросло до 144, сообщило Центральное телевидение Китая. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. По обновленной информации телевидения, в результате землетрясения в провинции Ганьсу погибли 113 человек, в провинции Цинхай - 31 человек, еще три человека числятся пропавшими. Министерство финансов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) для оказания помощи при стихийных бедствиях. Во вторник МЧС Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня. В поисково-спасательной операции и в работах по ликвидации последствий землетрясения задействована армия и полиция.

https://ria.ru/20231219/zemletryasenie-1916646700.html

китай

ганьсу

цинхай

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, китай, ганьсу, цинхай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)