https://ria.ru/20231222/zelenskiy-1917549202.html

Приказ Залужного. Зеленскому сообщили шокирующие новости о ситуации в Киеве

Приказ Залужного. Зеленскому сообщили шокирующие новости о ситуации в Киеве - РИА Новости, 22.12.2023

Приказ Залужного. Зеленскому сообщили шокирующие новости о ситуации в Киеве

Президента Украины Владимира Зеленского могут сместить и расстрелять по приказу главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T17:42

2023-12-22T17:42

2023-12-22T23:56

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского могут сместить и расстрелять по приказу главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону."На Украине нарушился баланс в отношениях между гражданской и военной властью. Зеленский шпионит за главнокомандующим армией. Залужный уже вовлечен в политику. <…> Я прогнозирую, что в январе или феврале на Украине произойдет переворот и Зеленского расстреляют, как руководителя Румынии Николае Чаушеску", — предположил эксперт.Риттер сравнил Зеленского с Гитлером и заявил, что его пресс-конференция была полным провалом."Представьте, если бы нацистский диктатор дал интервью в апреле 1945 года, именно так это бы и выглядело", — резюмировал бывший разведчик.Ранее украинское издание "Цензор" со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева было найдено прослушивающее устройство. Главком ВСУ заявил, что это один из кабинетов, в которых он работает, и назвал инцидент "войной". Как позднее сообщила "Украинская правда", прослушивающие устройства нашли и у подчиненных Залужного.Как ранее писали СМИ, между президентом и генералом, вероятно, существует конфликт. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди граждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.

https://ria.ru/20231222/putin-1917531531.html

https://ria.ru/20231222/rossiya-1917507136.html

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политика, украина, румыния, валерий залужный, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, россия