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Приказ Залужного. Зеленскому сообщили шокирующие новости о ситуации в Киеве - РИА Новости, 22.12.2023
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17:42 22.12.2023 (обновлено: 23:56 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/zelenskiy-1917549202.html
Приказ Залужного. Зеленскому сообщили шокирующие новости о ситуации в Киеве
Приказ Залужного. Зеленскому сообщили шокирующие новости о ситуации в Киеве - РИА Новости, 22.12.2023
Приказ Залужного. Зеленскому сообщили шокирующие новости о ситуации в Киеве
Президента Украины Владимира Зеленского могут сместить и расстрелять по приказу главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:42
2023-12-22T23:56
политика
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румыния
валерий залужный
владимир зеленский
скотт риттер
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского могут сместить и расстрелять по приказу главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.&quot;На Украине нарушился баланс в отношениях между гражданской и военной властью. Зеленский шпионит за главнокомандующим армией. Залужный уже вовлечен в политику. &lt;…&gt; Я прогнозирую, что в январе или феврале на Украине произойдет переворот и Зеленского расстреляют, как руководителя Румынии Николае Чаушеску&quot;, — предположил эксперт.Риттер сравнил Зеленского с Гитлером и заявил, что его пресс-конференция была полным провалом."Представьте, если бы нацистский диктатор дал интервью в апреле 1945 года, именно так это бы и выглядело", — резюмировал бывший разведчик.Ранее украинское издание "Цензор" со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева было найдено прослушивающее устройство. Главком ВСУ заявил, что это один из кабинетов, в которых он работает, и назвал инцидент "войной". Как позднее сообщила "Украинская правда", прослушивающие устройства нашли и у подчиненных Залужного.Как ранее писали СМИ, между президентом и генералом, вероятно, существует конфликт. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди граждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
https://ria.ru/20231222/putin-1917531531.html
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политика, украина, румыния, валерий залужный, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, россия
Политика, Украина, Румыния, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Россия
Приказ Залужного. Зеленскому сообщили шокирующие новости о ситуации в Киеве

Экс-разведчик Риттер: в январе Зеленского могут расстрелять по приказу Залужного

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского могут сместить и расстрелять по приказу главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
«

"На Украине нарушился баланс в отношениях между гражданской и военной властью. Зеленский шпионит за главнокомандующим армией. Залужный уже вовлечен в политику. <…> Я прогнозирую, что в январе или феврале на Украине произойдет переворот и Зеленского расстреляют, как руководителя Румынии Николае Чаушеску", — предположил эксперт.

Риттер сравнил Зеленского с Гитлером и заявил, что его пресс-конференция была полным провалом.
"Представьте, если бы нацистский диктатор дал интервью в апреле 1945 года, именно так это бы и выглядело", — резюмировал бывший разведчик.
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Ранее украинское издание "Цензор" со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева было найдено прослушивающее устройство. Главком ВСУ заявил, что это один из кабинетов, в которых он работает, и назвал инцидент "войной". Как позднее сообщила "Украинская правда", прослушивающие устройства нашли и у подчиненных Залужного.
Как ранее писали СМИ, между президентом и генералом, вероятно, существует конфликт. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди граждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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ПолитикаУкраинаРумынияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАРоссия
 
 
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