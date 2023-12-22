https://ria.ru/20231222/zelenskiy-1917534117.html
Три дня. В Турции сделали серьезное предупреждение Зеленскому
Три дня. В Турции сделали серьезное предупреждение Зеленскому - РИА Новости, 22.12.2023
Три дня. В Турции сделали серьезное предупреждение Зеленскому
Читателей турецкого портала En Son Haber шокировало заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам года, где он объявил, что... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:58
2023-12-22T16:58
2023-12-22T16:58
в мире
украина
россия
германия
владимир зеленский
рустем умеров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459939_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d1bb1191ad8fd1e300aeadb4c7bcb7b6.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Читателей турецкого портала En Son Haber шокировало заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам года, где он объявил, что генштаб ВСУ попросил мобилизовать 500 тысяч человек."Российский народ любит Путина и знает, что он сделает все ради России. Ситуация в стране, даже в условиях военного конфликта, хорошая. Кроме того, Россия постепенно движется вперед. А Зеленский уничтожает Украину", — прокомментировал читатель."Привели к власти комика и погубили страну", — согласился другой."Комик, иди и занимайся своим делом", — посоветовал третий."Пес на привязи достойно выполняет свою функцию", — съязвил пользователь."Зеленский, ты думаешь, что борешься с Россией? Пока это лишь игра в войну. Путин, если бы хотел, стер бы Украину с лица земли за три дня", — подытожили в дискуссии.Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild, что, по его мнению, следует мобилизовать граждан, покинувших страну. В Минюсте ФРГ отметили, что не будут высылать из страны военнообязанных украинцев по запросу Киева.Ранее в декабре депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер подсчитал, что из украинских уклонистов в Германии можно было бы сформировать 10 дивизий.
https://ria.ru/20231218/ukraina-1916569159.html
https://ria.ru/20231117/erdogan-1910197431.html
украина
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459939_125:0:2792:2000_1920x0_80_0_0_b73f07696d4760a08ba66a4a67a01fae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, германия, владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Германия, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Читателей турецкого портала En Son Haber
шокировало заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам года, где он объявил, что генштаб ВСУ попросил мобилизовать 500 тысяч человек.
"Российский народ любит Путина и знает, что он сделает все ради России. Ситуация в стране, даже в условиях военного конфликта, хорошая. Кроме того, Россия постепенно движется вперед. А Зеленский уничтожает Украину", — прокомментировал читатель.
"Привели к власти комика и погубили страну", — согласился другой.
"Комик, иди и занимайся своим делом", — посоветовал третий.
Эрдоган предложил активизировать процесс по урегулированию на Украине
"Пес на привязи достойно выполняет свою функцию", — съязвил пользователь.
"Зеленский, ты думаешь, что борешься с Россией? Пока это лишь игра в войну. Путин, если бы хотел, стер бы Украину с лица земли за три дня", — подытожили в дискуссии.
Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild
, что, по его мнению, следует мобилизовать граждан, покинувших страну. В Минюсте ФРГ отметили, что не будут высылать из страны военнообязанных украинцев по запросу Киева.
Ранее в декабре депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС
), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер подсчитал, что из украинских уклонистов в Германии
можно было бы сформировать 10 дивизий.
Турция может говорить и с Россией, и с Украиной, заявил Эрдоган