"Сам это сделает". В Китае раскрыли, что Зеленский скоро попросит у Путина
Sohu: Зеленский сам попросит Путина пойти на мирные переговоры
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский скоро самостоятельно попросит президента России Владимира Путина пойти на мирные переговоры, пишет китайское издание Sohu.
Как отмечает журналист, США могут быть готовы отказаться от Украины из-за затянувшегося конфликта с Россией и продолжающейся войны в Израиле, уже не желая отправлять больше помощи Киеву, а слова главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова о том, что некоторые западные страны все чаще задумываются о мирных переговорах с Россией, лишь это подтверждают.
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"Это, конечно, похоже на выстрел в спину Зеленского, и пистолет действительно в руках союзников и, скорее всего, самого близкого из всех — Соединенных Штатов. Боюсь, что Путин, узнав об этом, громко рассмеялся и заключил, что все, что нужно теперь делать России — это просто сидеть и ждать, пока враг сам приползет молить о мире", — подытожил обозреватель.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент России Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
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