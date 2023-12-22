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Исследование показало самую высокую зарплату в IT-секторе в 2023 году - РИА Новости, 22.12.2023
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06:31 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/zarplata-1917378867.html
Исследование показало самую высокую зарплату в IT-секторе в 2023 году
Исследование показало самую высокую зарплату в IT-секторе в 2023 году - РИА Новости, 22.12.2023
Исследование показало самую высокую зарплату в IT-секторе в 2023 году
Самая большая начальная зарплата, предложенная IT-специалистам в России в 2023 году, составила 800 тысяч рублей в месяц - столько может получать технический... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T06:31
2023-12-22T06:31
москва
санкт-петербург
новосибирская область
bestdoctor
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Самая большая начальная зарплата, предложенная IT-специалистам в России в 2023 году, составила 800 тысяч рублей в месяц - столько может получать технический директор, а в среднем высокие зарплаты в отрасли держатся на уровне 300-400 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании группы компаний BestDoctor и hh.ru, проведенном на основе анализа анкет на рекрутинговом сервисе, его данные есть у РИА Новости. "Согласно исследованию, уровень зарплат в IT вырос в среднем на 10% за последний год. Самые высокие зарплаты держатся на уровне 300-400 тысяч рублей, а максимальная зарплата зафиксирована на уровне от 800 тысяч рублей в месяц и выше", - говорится в исследовании. Там же уточняется, что наиболее высокими зарплатами отличается позиция технического директора. Высокий заработок в сфере IT предлагают компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения (ПО), системные интеграторы, а также интернет-компании - поисковики, платежные системы, соцсети и другие. На них приходится 80% IT-вакансий с предлагаемой зарплатой от 400 тысяч рублей. В топ-5 регионов в 2023 году по числу высокооплачиваемых вакансий вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Татарстан и Свердловская область. "Росту зарплат в IT способствовали сразу несколько факторов: развитие тренда на цифровизацию, необходимость разработки собственных решений и российского ПО, рост и развитие технологических компаний и вендоров", - прокомментировал сооснователь группы компаний BestDoctor Марк Саневич. В то же время в 2023 году немного снизилась доля вакансий IT-специалистов, где предлагают удаленный формат работы - сейчас она составляет 27%. А вот доля вакансий с упоминанием гибридного графика постепенно увеличивается. "Постковидная ситуация показала, что гибридный формат работы возможен и является устойчивой формой занятости... В этих условиях очевидно, что компании, сделавшие этот формат занятости доступным, получат преимущества перед своими коллегами, занявшими более жесткую позицию", - отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.
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санкт-петербург
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москва, санкт-петербург, новосибирская область, bestdoctor
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, BestDoctor
Исследование показало самую высокую зарплату в IT-секторе в 2023 году

BestDoctor: наибольшая зарплата в IT в 2023 году составила 800 тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкIT-специалист за работой
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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IT-специалист за работой . Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Самая большая начальная зарплата, предложенная IT-специалистам в России в 2023 году, составила 800 тысяч рублей в месяц - столько может получать технический директор, а в среднем высокие зарплаты в отрасли держатся на уровне 300-400 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании группы компаний BestDoctor и hh.ru, проведенном на основе анализа анкет на рекрутинговом сервисе, его данные есть у РИА Новости.
«
"Согласно исследованию, уровень зарплат в IT вырос в среднем на 10% за последний год. Самые высокие зарплаты держатся на уровне 300-400 тысяч рублей, а максимальная зарплата зафиксирована на уровне от 800 тысяч рублей в месяц и выше", - говорится в исследовании. Там же уточняется, что наиболее высокими зарплатами отличается позиция технического директора.
Высокий заработок в сфере IT предлагают компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения (ПО), системные интеграторы, а также интернет-компании - поисковики, платежные системы, соцсети и другие. На них приходится 80% IT-вакансий с предлагаемой зарплатой от 400 тысяч рублей.
В топ-5 регионов в 2023 году по числу высокооплачиваемых вакансий вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Татарстан и Свердловская область. "Росту зарплат в IT способствовали сразу несколько факторов: развитие тренда на цифровизацию, необходимость разработки собственных решений и российского ПО, рост и развитие технологических компаний и вендоров", - прокомментировал сооснователь группы компаний BestDoctor Марк Саневич.
В то же время в 2023 году немного снизилась доля вакансий IT-специалистов, где предлагают удаленный формат работы - сейчас она составляет 27%. А вот доля вакансий с упоминанием гибридного графика постепенно увеличивается. "Постковидная ситуация показала, что гибридный формат работы возможен и является устойчивой формой занятости... В этих условиях очевидно, что компании, сделавшие этот формат занятости доступным, получат преимущества перед своими коллегами, занявшими более жесткую позицию", - отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.
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